Η Εθνική Κ17 συνεχίζει να γράφει Ιστορία! Μετά την πρόκριση για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα παιδιά του Βασίλη Παπαδάκη πέτυχαν και την πρώτη νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας 2-1 της Αιγύπτου, στη Ντόχα. Οι Σούβλατζης (54΄), Καραγγέλης (62΄) σκόραραν για την εθνική, μείωσε ο Σουϊντι (71΄) για τους «Φαραώ» που έμειναν με 10 παίκες από το 23΄ λόγω αποβολής του Ταμέρ. Έτσι, με νίκη με νίκη στο ματς με τον Παναμά (22/11, 14:30) η Ελλάδα προκρίνεται στους «32» της διοργάνωσης.

Η εθνική μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου, όταν στο 14΄ ο Καραγγέλης με ατομική προσπάθεια βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Αμρ απέκρουσε. Στο 23΄ οι αριθμητικές ισορροπίες διαφοροποιήθηκαν όταν ο Ταμέρ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες. Οξύμωρο για τους Αιγύπτιους το γεγονός ότι μέχρι το διάστημα εκείνο είχαν υποπέσει σε πέντε μόλις φάουλ, τα δυο εκ των οποίων του Ταμέρ ο οποίος τιμωρήθηκε με ισάριθμες κάρτες.

Στο 11 εναντίον 11 η Ελλάδα προβλημάτισε πολύ. Δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα των «Φαραώ» που κράτησαν -απρόσμενα εύκολα- το «μηδεν» στο ημίχρονο και μάλιστα απείλησαν στο 45΄ σε κεφαλιά-άουτ του Χασέιμπ.

Στην επανέναρξη ο προπονητής Παπαδάκης έκανε μία κίνηση που αποδείχθηκε κομβική. Έριξε στο ματς τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη και στο 54΄ ο ίδιος παίκτης άνοιξε το σκορ, μετά από ασίστ του συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ, Νίκου Χαλδέζου. Το γκολ αυτό έδιωξε άμεσα το άγχος από τους διεθνείς, που έχασαν ευκαιρίες να διευρύνουν το σκορ με Χαλδέζο και Μπινιάρη. Στο 62΄ και πάλι ο Σούβλατζης τροφοδότησε με έξοχη ασίστ τον Καραγγέλη κι αυτός έγραψε το 2-0 που έδειχνε να «σφραγίζει» τη νίκη.

Όμως οι Αιγύπτιοι αντέδρασαν και μείωσαν στο 71΄ με τον Ζιγιάντ Σουϊντι, που λίγο νωρίτερα είχε περάσει στο ματς. Ο ίδιος παίκτης είχε ένα σουτ στο 82΄ που ανησύχησε την Ελλάδα, η οποία είχε οπισθοχωρήσει αδικαιολόγητα. Όμως κράτησε έως το τέλος χωρίς να απειληθεί κι έτσι πανηγύρισε στο τέλος την κατάκτηση τριών βαθμών.

Διαιτητής: Ισμαίλ Λόπες Πενουέλας (Μεξικό)

Κίτρινες: –

Κοκκινη: Ταμέρ (23΄-δεύτερη κίτρινη)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χουσεϊν Αμπνελατίφ): Αμρ, Ντέιζλ, Γιούσεφ, Αλαά, Εζάτ Μοχάμεντ (67΄ Αμπουελέζ), Μπεσίρ, Αμπντελραχίμ (67΄ Σουϊντι), Γκαμάλ (88΄λ.τρ. Μοχτάρ), Χασέιμπ, Σαφουάτ (88΄ Αμπουελροκάμπ), Ταμέρ.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Σιώζιος (90+1΄ Πουλόπουλος), Λάβδας, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Χαλδέζος (74΄ Βασιλειάδης), Μπινιάρης, Νέτο (74΄ Παπασαραφιανός), Καραγγέλης, Κώστογλου (46΄ Σούβλατζης), Νεμπής (84΄ Παπαδάκης)

*MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο μέσος της Εθνικής Ελλάδας, Τάκης Μπινιάρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ