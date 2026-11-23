Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ενσωματώθηκε από σήμερα στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας και τίθεται και επίσημα εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την επερχόμενη αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο ομογενής γκαρντ παραμένει εκτός αγωνιστικών πλάνων των «ερυθρολεύκων» λόγω της τιμωρίας που του έχει επιβληθεί, γεγονός που επέτρεψε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός να του δώσει το «πράσινο φως» ώστε να δώσει κανονικά το παρών στην πρώτη συγκέντρωση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη να επισημοποιεί την απουσία του από το παιχνίδι της Τετάρτης (25/11, 21:15) στη SUNEL Arena, ο Ντόρσεϊ τίθεται άμεσα στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη, ενόψει των «παραθύρων» της FIBA για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Υπενθυμίζεται ότι η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Γεωργία εντός έδρας την Πέμπτη (26/11, 20:00) και στη συνέχεια την Ισπανία εκτός έδρας την Κυριακή (29/11, 19:00).