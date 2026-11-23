Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο στον τερματισμό του Έλληνα υπερμαραθωνοδρόμου – 42 αθλητές ολοκλήρωσαν τις δύο διαδρομές της διοργάνωσης.

Έτρεξε σχεδόν 490 χιλιόμετρα, διέσχισε βουνά και πόλεις, πάλεψε με την κούραση και την αϋπνία και, όταν επιτέλους έφτασε στον τερματισμό, είχε δυνάμεις και για… κάμψεις!

Ο Έλληνας υπερμαραθωνοδρόμος Κώστας Καββαδάς πρόσφερε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του 10ου Αυθεντικού Φειδιππίδειου Δρόμου. Αμέσως μετά τον τερματισμό του, αντί να καθίσει για να ξεκουραστεί, έπεσε στο έδαφος και άρχισε να κάνει push-ups, αποδεικνύοντας πως τα αποθέματα της ανθρώπινης αντοχής μπορούν να μας εκπλήσσουν.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες μιας εξαιρετικά απαιτητικής προσπάθειας. Συνολικά 31 αθλητές τερμάτισαν την κλασική διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα, ενώ άλλοι 11 ολοκλήρωσαν την επετειακή διαδρομή, η οποία είχε σχεδιαστεί να φτάσει έως τον Μαραθώνα.

Δυστυχώς, όμως, ο ιστορικός τερματισμός στον Μαραθώνα δεν πραγματοποιήθηκε όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η διαδρομή τροποποιήθηκε, με τον τερματισμό να μεταφέρεται στα όρια Δροσιάς και Διονύσου, καθώς ο Δήμος Διονύσου δεν συμμετείχε τελικά στη διοργάνωση.

Η κατάληξη στον Μαραθώνα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 2010, η σπουδαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου είχε αναβιώσει τον Φειδιππίδειο Άθλο, καλύπτοντας περισσότερα από 520 χιλιόμετρα στη διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα – Μαραθώνας και ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα.

Παρά την αλλαγή του φετινού τερματισμού, οι αθλητές που κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτή την υπεραπόσταση έδωσαν τη δική τους απάντηση στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Και ο Κώστας Καββαδάς, με τις κάμψεις του μετά από σχεδόν 490 χιλιόμετρα, φρόντισε να χαρίσει στον αγώνα ένα αξέχαστο φινάλε.