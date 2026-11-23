Το Παγκόσμιο Κύπελλο Cheerleading 2026 φιλοξενήθηκε στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.500 αθλητές και αθλήτριες από 21 χώρες.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με 139 ομάδες από 70 συλλόγους να συμμετέχουν στους αγώνες.

Στο διήμερο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν χορογραφίες, ακροβατικά, άλματα, πετάγματα και ανθρώπινες πυραμίδες, με τις ομάδες να διεκδικούν μετάλλια σε διαφορετικές κατηγορίες. Παράλληλα, οι αποστολές συμμετείχαν σε εκδήλωση γνωριμίας, ανταλλάσσοντας αναμνηστικά από τις χώρες τους, ενώ οι αθλητές χειροκροτούσαν τις προσπάθειες όλων των ομάδων.

Η Ελλάδα με 686 αθλητές και 14 συλλόγους

Η ελληνική αποστολή αριθμούσε 686 αθλητές και αθλήτριες από 14 συλλόγους: Αμαζόνες, Ελληνικό Αστέρι, Αποσπερίδες, Υάδες, ΑΓΟΠ Μυρτάλη, Χοροκίνηση Ναυπλίου, Ολυμπιάδες, Εν Κινήσει Νέας Ιωνίας, Μωβ Κινήσεις, Μεσογειακό Αστέρι, Αρίων 2005, Πυραμίδα, Αμπελόκηποι και Αρμονία Θήβας.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με παρέλαση των 21 εθνικών αποστολών υπό τους ήχους της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού. Συμμετείχαν η σοπράνο Αναστασία Ζαννή και ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο Ασκληπιός», ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά παγκοσμίως από το Olympic Channel.

Οι κλάδοι και οι κατηγορίες του αθλητικού ομαδικού χορού

Το σύγχρονο Cheerleading, ή Αθλητικός Ομαδικός Χορός, χωρίζεται αγωνιστικά σε δύο βασικούς κλάδους. Ο πρώτος είναι το Cheerleading, που περιλαμβάνει τις κατηγορίες All Girls, αποκλειστικά για κορίτσια, και Coed, με αγόρια και κορίτσια στην ίδια ομάδα.

Ο δεύτερος κλάδος είναι το Performance Cheer, με μεγαλύτερη έμφαση στη χορευτική και καλλιτεχνική διάσταση. Περιλαμβάνει τα αγωνίσματα Freestyle Pom, Hip Hop, Jazz και High Kicks.

Στο Cheerleading οι αθλητές συνδυάζουν ασκήσεις εδάφους, άλματα, πετάγματα, πυραμίδες και χορογραφίες. Στο Performance Cheer κυριαρχούν οι διαφορετικές τεχνικές χορού και η καλλιτεχνική έκφραση.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading – Αθλητικού Ομαδικού Χορού δίνει έμφαση στην ομαδικότητα και στην αθλητική συμπεριφορά. Στην αξιολόγηση των ομάδων συνεκτιμώνται η υποστήριξη μεταξύ των μελών, καθώς και η θετική στάση απέναντι σε συναθλητές και αντίπαλες ομάδες.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στις εθνικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες που διαμένουν στην Ελλάδα για περισσότερο από έξι μήνες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Hellenic Cheerleading Federation – Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading