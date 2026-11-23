Με προορισμό την Ιταλία αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας η αποστολή της ΑΕΚ, ενόψει της αυριανής (24/11, 22:00) εκτός έδρας αναμέτρησης με την Κόμο στο «Τζιουζέπε Σινιγκάλια», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της league phase του Champions League.

Ύστερα από το νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στη ΛΑΣΚ και τις τρεις συνεχόμενες ήττες που ακολούθησαν απέναντι σε Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς ταξιδεύει με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας την ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας.

Το πρόγραμμα της ημέρας (23/11) στην Ιταλία περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς στις 18:00, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της «Ένωσης» στο «Τζιουζέπε Σινιγκάλια», το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί κι η αναμέτρηση με την Κόμο.