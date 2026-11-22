Ήταν ντέρμπι μόνο στα χαρτιά , γιατί στο γήπεδο τα παιδιά απο το ΄΄Λιμάνι΄΄ ήξεραν τι να κάνουν για να βυθίσουν στον βαθμολογικό πίνακα τους Κόκκινους Διαβόλους .

Κάθε λεπτό που περνούσε η Λίβερπουλ έκαναν τα δευτερόλεπτα να μοιάζουν … αιώνας …. Για τους παίχτες του Μαουρίσιο Ποτσετίνο κάνοντας την πρεμιέρα του στο πάγκο της Μάντσεστερ αξέχαστη …

Το ματς

Το ματς ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για τους φιλοξενούμενους, με τον Γιορό να αντικρίζει την απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ ως τελευταίος παίκτης στο 8′, ενώ δύο λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με την αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Ντομινίκ Σομποζλάι.

Στην 4η θέση και στο -1 από Σίτι και Μπράιτον ανέβηκαν οι Reds, ενώ βλέπουν την απόσταση τους από την κορυφή να μειώνεται, όντας στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.