Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 123-113, διευρύνοντας το νικηφόρο τους σερί στις επτά αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν ήταν διαθέσιμος εξαιτίας τενοντίτιδας στη βουβωνική χώρα.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο ξεχώρισε για τους νικητές, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Με το τριπλ-νταμπλ του πήρε από το «χέρι» τους Χιτ, οι οποίοι είχαν σταθερά το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Έρικ Σπόλστρα εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο προπονητής των Χιτ ανέφερε ότι ο Greek Freak θα μπορούσε πιθανότατα να είχε αγωνιστεί ακόμη και απέναντι στους Θάντερ.

Παράλληλα, ο Σπόλστρα δήλωσε αισιόδοξος πως ο Αντετοκούνμπο θα επιστρέψει στη δράση για την αναμέτρηση των Χιτ απέναντι στους Σίξερς.

Το προβάδισμα των Χιτ από την πρώτη περίοδο

Το Μαϊάμι άνοιξε τη διαφορά από το πρώτο δωδεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με 36-24. Οι Χιτ συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 67-54.

Η διαφορά ανέβηκε στο 95-80 στο τέλος της τρίτης περιόδου, πριν οι Θάντερ μειώσουν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο χωρίς να καταφέρουν να απειλήσουν ουσιαστικά την ομάδα του Μαϊάμι. Τα επιμέρους σκορ των περιόδων ήταν 36-24, 67-54, 95-80 και 123-113.

Οι πρωταγωνιστές στο Χιτ – Θάντερ 123-113

Πέρα από την εμφάνιση του Αντεμπάγιο, σημαντική ήταν η συνεισφορά του Λάρσον, που πέτυχε 21 πόντους με 3/7 τρίποντα, προσθέτοντας τρία ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Ο Γιόβιτς είχε 15 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και 3/6 τρίποντα.

Ο Μίτσελ σημείωσε 14 πόντους, με τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ, ενώ ο Φοντέκιο πρόσθεσε 11 πόντους. Ο Πόρτις τελείωσε το παιχνίδι με 10 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ο Κόνγουελ επίσης με 10 πόντους, ο Τόμπσον με εννέα πόντους, έξι ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ο Γουίγκινς με πέντε και ο Γκάρντνερ με τέσσερις.

Οι απουσίες και οι σκόρερ των Θάντερ

Οι Θάντερ παρατάχθηκαν χωρίς τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν. Πρώτος σκόρερ τους ήταν ο Μπένετ Στιρτζ με 21 πόντους, πέντε ασίστ και 5/12 τρίποντα.

Ο ΜακΚέιν ακολούθησε με 20 πόντους και 2/7 τρίποντα, ο Μίτσελ είχε 17 πόντους με 2/3 τρίποντα και ο Ντιξ σημείωσε 13 πόντους, μαζί με πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ. Ο Κένριχ Γουίλιαμς πέτυχε 12 πόντους, ο Κλίφορντ 11, ο Πίβι εννέα με έξι ριμπάουντ, ο Μπαρνχάιζερ οκτώ με τέσσερα ριμπάουντ και ο Χάρτενσταϊν δύο.

Πηγή Βίντεο: YouTube – NBA