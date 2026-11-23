Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης κράτησε ανέπαφη την εστία της Χαλ στη νίκη με 2-0 επί της Μπράιτον, πραγματοποιώντας επτά αποκρούσεις.

Η εμφάνιση του Έλληνα τερματοφύλακα δεν πέρασε απαρατήρητη, με την Premier League να τον αποθεώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλληνας goalkeeper βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα και σταμάτησε επτά προσπάθειες των αντιπάλων του. Με τις επεμβάσεις του διατήρησε το μηδέν στην άμυνα της ομάδας του και συνέβαλε στη νίκη με 2-0.

Το βίντεο της Premier League με τις αποκρούσεις του Τζολάκη

Η εμφάνιση του Τζολάκη προκάλεσε την αποθέωση τόσο από την ομάδα του όσο και από την Premier League. Το αγγλικό πρωτάθλημα δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με τις καλύτερες επεμβάσεις του Έλληνα τερματοφύλακα από την αναμέτρηση με την Μπράιτον.

Στο βίντεο καταγράφονται οι αποκρούσεις που κράτησαν ανέπαφη την εστία της Χαλ και βοήθησαν την ομάδα να φτάσει σε ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Μάλιστα, στο τέλος του βίντεο ο Τζολάκης εμφανίζεται να κρατά το φυλακτό του, μετά τη σημαντική νίκη της ομάδας του.

Πηγή Βίντεο: X – Premier League