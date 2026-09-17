Στην κορυφή ο Καραλής – 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη
Η σειρά επιτυχιών του Εμμανουήλ Καραλή τον τελευταίο μήνα, τον έστειλαν πολύ ψηλά στην πάγκόσμια κατάταξη της World Athletics.
Ο Καραλής σκαρφάλωσε στην 5η θέση από την 7η που βρισκόταν πριν από δύο εβδομάδες με 1.475 πόντους.
Τους περισσότερους πόντους συγκέντρωσε από τις εξής συμμετοχές:
- το 6,15 Ultimate Champioship
- το 6,00 στον περσινό του αγώνα
- το παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο
- το 6,16 στις Βρυξέλλες
- το 6,20 στη Ζυρίχη
- το 6,16 στη Λωζάνη
Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Μόντο Ντουπλάντις με 1.561 πόντους. Ακολουθούν ο βραζιλιάνος εμποδιστής Άλισον Ντος Σάντος με 1.526, ο αμεικανός σπρίντερ Κένεθ Μπέναρεκ με 1.494 πόντους, και ο 400άρης Μπουσάγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι με 1.433 πόντους.
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