LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Στην κορυφή ο Καραλής – 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
17/09/2026 14:59
Στην κορυφή ο Καραλής – 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη
INTIME

Η σειρά επιτυχιών του Εμμανουήλ Καραλή τον τελευταίο μήνα, τον έστειλαν πολύ ψηλά στην πάγκόσμια κατάταξη της World Athletics.

Ο Καραλής σκαρφάλωσε στην θέση από την 7η που βρισκόταν πριν από δύο εβδομάδες με 1.475 πόντους.

Τους περισσότερους πόντους συγκέντρωσε από τις εξής συμμετοχές:

  • το 6,15 Ultimate Champioship
  • το 6,00 στον περσινό του αγώνα
  • το παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο
  • το 6,16 στις Βρυξέλλες
  • το 6,20 στη Ζυρίχη
  • το 6,16 στη Λωζάνη

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Μόντο Ντουπλάντις με 1.561 πόντους. Ακολουθούν ο βραζιλιάνος εμποδιστής Άλισον Ντος Σάντος με 1.526, ο αμεικανός σπρίντερ Κένεθ Μπέναρεκ με 1.494 πόντους, και ο 400άρης Μπουσάγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι με 1.433 πόντους.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης