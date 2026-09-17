Στην κορυφή ο Καραλής – 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Η σειρά επιτυχιών του Εμμανουήλ Καραλή τον τελευταίο μήνα, τον έστειλαν πολύ ψηλά στην πάγκόσμια κατάταξη της World Athletics.

Ο Καραλής σκαρφάλωσε στην 5η θέση από την 7η που βρισκόταν πριν από δύο εβδομάδες με 1.475 πόντους.

Τους περισσότερους πόντους συγκέντρωσε από τις εξής συμμετοχές:

το 6,15 Ultimate Champioship

το 6,00 στον περσινό του αγώνα

το παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο

το 6,16 στις Βρυξέλλες

το 6,20 στη Ζυρίχη

το 6,16 στη Λωζάνη

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Μόντο Ντουπλάντις με 1.561 πόντους. Ακολουθούν ο βραζιλιάνος εμποδιστής Άλισον Ντος Σάντος με 1.526, ο αμεικανός σπρίντερ Κένεθ Μπέναρεκ με 1.494 πόντους, και ο 400άρης Μπουσάγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι με 1.433 πόντους.