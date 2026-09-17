Ο Φερστάπεν πέρασε 100 καρτ και νίκησε

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να νικήσει και να θριαμβεύσει σε έναν αγώνα που ήταν τόσο εντυπωσιακός, λες και είχε βγει από βιντεοπαιχνίδι.

Ο 4 φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, κέρδισε την άτυπη αναμέτρηση καρτ Max VS 100 στο Σίλβερστοουν της Αγγλίας, ξεκινώντας από την 101η και τελευταία θέση απέναντι σε 100 αντιπάλους.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull χρειάστηκε λίγο περισσότερο από 35 λεπτά και 14 γύρους σε διαδρομή 2,5 χιλιομέτρων, η οποία περιλάμβανε τμήματα της βρετανικής πίστας, για να βρεθεί στην κορυφή.

Η Red Bull οργάνωσε το event στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, τοποθετώντας τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 στο τελευταίο καρτ και δίνοντάς του 30 γύρους για να προσπεράσει όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ο Φερστάπεν δεν την απογοήτευσε και ολοκλήρωσε την αποστολή του ήδη πριν από τη μέση της προβλεπόμενης απόστασης.

Η εκκίνηση που άλλαξε τον αγώνα καρτ

Η πρώτη στροφή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της προσπάθειας του Φερστάπεν. Στην εκκίνηση δημιουργήθηκε συμφόρηση, εμφανίστηκαν κίτρινες σημαίες και ορισμένα καρτ ακινητοποιήθηκαν, δίνοντας στον Ολλανδό την ιδανική ευκαιρία για να κερδίσει αμέσως πολλές θέσεις.

«Η εκκίνηση έκανε όλη τη διαφορά, ήταν απίστευτη, συνέβησαν πολλά, κάποια καρτ κόλλησαν, κατάφερα να τα προσπεράσω και αυτό μου επέτρεψε να ανέβω γρήγορα», ανέφερε ο Ολλανδός μετά τον αγώνα.

Στο τέλος του πρώτου γύρου, ο Φερστάπεν είχε ήδη περάσει περισσότερους από 60 οδηγούς, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την κούρσα. Μετά από τρεις γύρους είχε ανέβει στην 25η θέση, 22 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο. Στον πέμπτο γύρο βρέθηκε 11ος με διαφορά 15 δευτερολέπτων, ενώ στον έβδομο ήταν πέμπτος, 12 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης αναφέρεται ότι οι υπόλοιποι οδηγοί έδειχναν να μην δυσκολεύουν ιδιαίτερα τον Μαξ, ανοίγοντάς του «ελαφρώς» τον δρόμο. Η πρόοδός του επιβραδύνθηκε όταν πλησίασε τους τελευταίους αντιπάλους, καθώς οι τρεις πρωτοπόροι μάχονταν μεταξύ τους για τις πρώτες θέσεις.

Η νίκη του Φερστάπεν στον 14ο γύρο

Ο Φερστάπεν βρήκε το άνοιγμα για να πάρει προβάδισμα στον 14ο γύρο, χωρίς να χρησιμοποιήσει τον «γρήγορο γύρο». Η συγκεκριμένη συντόμευση επιτρεπόταν να αξιοποιηθεί από τον 15ο γύρο και μετά, όμως ο οδηγός της Red Bull δεν χρειάστηκε αυτή τη δυνατότητα για να ολοκληρώσει τη νίκη του.