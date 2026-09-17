Στέλλα Καλτσίδου: Επέστρεψε στη εθνική ως προπονήτρια

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε σήμερα ότι η Στέλλα Καλτσίδου, είναι η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου ως προπονήτρια της εθνικής μπάσκετ γυναικών.

Η 43χρονη προπονήτρια, είχε αναλάβει Ομοσπονδιακή προπονήτρια της εθνικής γυναικών Μεγάλης Βρετανίας, μετά την τεράστια επιτυχία της να οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου του Eurocup γυναικών τους Λόντον Λάιονς τον Μάιο του 2024 (σ.σ. triple crown).

Ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελεί τον πρώτο και τελευταίο τίτλο σε διεθνή διοργάνωση για την μεγάλη Βρετανία.

Η πλέον προπονήτρια, όταν ήταν παίκτρια αγωνιζόταν ως βασικό στέλεχος της εθνικής γυναικών επί 17 έτη, λαμβάνοντας μέρος σε πέντε Ευρωμπάσκετ και δύο φορές σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Επιπλέον, είναι μία από τις σημαντικότερες παίκτριες μπάσκετ γυναικών, η οποία κατάφερε να σημειώσει αξιοσημείωτη πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στις πρώτες δηλώσεις της ως Ομοσπονδιακή προπονήτρια της εθνικής γυναικών η Στέλλα Καλτσίδου επισήμανε:

«Όταν μου ανακοινώθηκε η διάθεση να αναλάβω την εθνική γυναικών δέχθηκα με πολλή χαρά, με απόλυτη συνείδηση ότι αναλαμβάνω κάτι με πολύ σεβασμό απέναντι στην ιστορία και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, με ταπεινότητα, με διάθεση για πολλή δουλειά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία», τόνισε η Καλτσίδου και πρόσθεσε: «Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως, έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες. Το να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα της χώρας σου, για μένα ήταν είναι και θα είναι πάντα η υπέρτατη τιμή! Η Εθνική Ομάδα, όσο αν ακούγεται κλισέ, είναι πάνω απ’ όλους και απ’ όλα. Δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν ανήκει σε πρόσωπα. Είναι η ομάδα των Ελλήνων και είναι ευθύνη όλων μας».

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρεται:

Η Εθνική Γυναικών μπαίνει από σήμερα (17/9) σε μια νέα εποχή, καθώς, η Στέλλα Καλτσίδου αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας!

Η καταξιωμένη Ελληνίδα πρώην διεθνής αθλήτρια, νυν προπονήτρια, είναι η πρώτη γυναίκα που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Είναι ένα γεγονός το οποίο, όχι μόνο σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία της γαλανόλευκης, αλλά παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του μπάσκετ.

Η Καλτσίδου, οκτώ χρόνια μετά την απόφασή της το 2018 να γράψει τους τίτλους του τέλους στην Εθνική Γυναικών -της οποίας υπήρξε σημαντικό μέλος επί σειρά ετών- και επτά, από το 2019, όταν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πορείας της ως αθλήτρια, επιστρέφει στα…παλιά λημέρια της έχοντας διαπρέψει ως προπονήτρια.

Την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 κατέκτησε τον τίτλο του EuroCup Women με τις Λόντον Λάιονς, ενώ τη σεζόν 2025-2026, οδήγησε τον Αθηναϊκό Qualco στον τελικό της ίδιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και ταυτόχρονα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας και του Κυπέλλου Γυναικών στην Ελλάδα.

Η καριέρα, ως προπονήτρια, της νέας ομοσπονδιακής τεχνικού άρχισε την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 από την ανδρική ομάδα του Αμαρουσίου, ως συνεργάτιδα του Γιώργου Σκαραφίγκα. Στην πορεία (2020-2021) ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΕΦΑΟΖ στην Α1 γυναικών και την περίοδο 2021-2022 εργάστηκε στον Ολυμπιακό ως ασίσταντ κόουτς του Μάρτιν Ζίμπαρτς. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε και στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας Γυναικών της Σλοβενίας, δίπλα στον Τζώρτζη Δικαιουλάκο.

Το 2023, τον Φεβρουάριο, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου εργάστηκε στις Λόντον Λάιονς. Έναν χρόνο αργότερα (2024) οδήγησε την ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου και του βρετανικού μπάσκετ (ανδρών και γυναικών) στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου, γεγονός που της χάρισε τον τίτλο της κορυφαίας προπονήτριας στη Μεγάλη Βρετανία. Το 2025 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας της χώρας, ενώ παράλληλα ανέλαβε τον Αθηναϊκό Qualco.

Όσο σημαντική είναι η μέχρι τώρα πορεία της Στέλλας Καλτσίδου ως προπονήτρια, άλλο τόσο σημαντική ήταν η πορεία της ως αθλήτρια.

Γεννημένη στις 12 Ιανουαρίου 1983, άρχισε να παίζει μπάσκετ στον Γαλαξία Θεσσαλονίκης, συνέχισε στον Ηρακλή και στον Μέγα Αλέξανδρο και ακολούθησαν η Γλυφάδα,οιΕσπερίδες και ο Ολυμπιακός, κατακτώντας συνολικά τέσσερα πρωταθλήματα και επτά κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίστηκε επίσης στο εξωτερικό (Μπουρζ, Ταρμπ, Βιλνέβ και ΚαϊσέριΚάσκι), με τελευταίο σταθμό την Πολωνία (2018-2019) και τηνΠολκοβίτσε, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα της.

Με την Εθνική Γυναικών, συμμετείχε σε πέντε Ευρωμπάσκετ και δύο Παγκόσμια Κύπελλα, μετρώντας συνολικά 150 συμμετοχές και 1.639 πόντους, με μεγαλύτερη επιτυχία την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2017, που οδήγησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Στέλλα Καλτσίδου, καλώς ήρθες (ξανά) στην Εθνική Ομάδα και καλή επιτυχία!».