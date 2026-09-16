Ερυθρόλευκη …καρδιά με σπουδαία ανατροπή

Ένας διαφορετικός Ολυμπιακός …πάτησε στο Γ. Καραϊσκακης την Γιαγκελόνια και ξεκίνησε την φετινή πορεία του στο Europa League με το δεξί !

Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ αλλά κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια με ισοπαλία . Και ενώ οι φίλαθλοι στο γήπεδο παρακολουθούσαν με αγωνία να περνούν τα λεπτά και να πλησιάζει ο αγώνας στην λήξη του εκεί μίλησε ο Γιάρεντζουκ . Με μια κεφαλιά αλφάδι έκανε τον πορτιέρο των Πολωνών να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα του με 30.000 και πλέον φιλάθλους να χαίρονται μια ακόμη νίκη της ομάδας τους . Πρώτο τρίποντο και για τον Αλγουαθίλ που έζησε έντονα κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα .