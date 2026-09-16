LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Πάτερ Γκομένιος

Πάτερ Γκομένιος

02:00
ALPHA NEWS

Ερυθρόλευκη …καρδιά με σπουδαία ανατροπή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
17/09/2026 00:05
Ερυθρόλευκη …καρδιά με σπουδαία ανατροπή
Η μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού ΙΝΤΙΜΕ

Ένας διαφορετικός Ολυμπιακός …πάτησε στο Γ. Καραϊσκακης την Γιαγκελόνια και ξεκίνησε την φετινή πορεία  του στο Europa League με το δεξί !

Οι ερυθρόλευκοι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ αλλά κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια με ισοπαλία . Και ενώ  οι φίλαθλοι στο  γήπεδο παρακολουθούσαν  με αγωνία να περνούν  τα λεπτά και να πλησιάζει ο αγώνας στην λήξη του εκεί μίλησε ο Γιάρεντζουκ  . Με μια κεφαλιά αλφάδι έκανε τον πορτιέρο των Πολωνών  να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα του  με 30.000 και πλέον φιλάθλους να χαίρονται μια ακόμη νίκη της ομάδας τους . Πρώτο τρίποντο και για τον Αλγουαθίλ που έζησε έντονα κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα .

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης