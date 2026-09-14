Ατρόμητος Πατρών: Έγιναν… οδική βοήθεια και σήκωσαν ΙΧ στα χέρια

Σε… ρόλο οδικής βοήθειας βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου Πατρών, κατά την επιστροφή τους από τη Ζάκυνθο, όπου είχαν μεταβεί για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί στην προβλήτα, καθώς είχε ανέβει πάνω στο χαμηλό κράσπεδο και δεν μπορούσε να απομακρυνθεί.

Οι παίκτες του Ατρομήτου έσπευσαν να βοηθήσουν. Ένωσαν τις δυνάμεις τους και σήκωσαν το ΙΧ στα χέρια, καταφέρνοντας να το απεγκλωβίσουν.

Η προσπάθειά τους συγκέντρωσε τα βλέμματα των παρευρισκομένων και των περαστικών.

Μόλις το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο, οι ποδοσφαιριστές δέχθηκαν το χειροκρότημα όσων παρακολούθησαν την απρόσμενη επιχείρηση.

Πηγή video/pelop.gr