Κύπελλο Ελλάδας: Το τριφύλλι σκόραρε “εις διπλούν”

Με σκορ 2- 0 κατατρόπωσε την Κηφισιά ο Παναθηναϊκος στη Λεωφόρο, για το Κύπελλο Ελλάδας στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής. Σκαρφάλωσε στον βαθμολογικό πίνακα και έφτασε την κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό.

Με «λυτρωτή» Ουναϊ στο 76ο λεπτό η μπάλα βρήκε τα δίχτυα της Κηφισιάς. Στο 89ο λεπτό ο παναθηναϊκός κάνει το 2-0 και κλειδώνει το σκορ.

ΙΝΤΙΜΕ

Η Κηφισιά προσπάθησε να σκοράρει στις καθυστερήσεις χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Με τον Άρη θα κονταροχτυπηθεί το τριφύλλι στην επόμενη αγωνιστική.