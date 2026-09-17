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Κύπελλο Ελλάδας: Το τριφύλλι σκόραρε “εις διπλούν”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
17/09/2026 10:44
Κύπελλο Ελλάδας: Το τριφύλλι σκόραρε “εις διπλούν”
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Με σκορ 2- 0 κατατρόπωσε την Κηφισιά ο Παναθηναϊκος στη Λεωφόρο, για το Κύπελλο Ελλάδας στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής. Σκαρφάλωσε στον βαθμολογικό πίνακα και έφτασε την κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό.

Με «λυτρωτή» Ουναϊ στο 76ο λεπτό η μπάλα βρήκε τα δίχτυα της Κηφισιάς. Στο 89ο λεπτό ο παναθηναϊκός κάνει το 2-0 και κλειδώνει το σκορ.

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Η Κηφισιά προσπάθησε να σκοράρει στις καθυστερήσεις χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Με τον Άρη θα κονταροχτυπηθεί το τριφύλλι στην επόμενη αγωνιστική.

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