Κύπελλο Ελλάδας: Το τριφύλλι σκόραρε “εις διπλούν”
Με σκορ 2- 0 κατατρόπωσε την Κηφισιά ο Παναθηναϊκος στη Λεωφόρο, για το Κύπελλο Ελλάδας στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής. Σκαρφάλωσε στον βαθμολογικό πίνακα και έφτασε την κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό.
Με «λυτρωτή» Ουναϊ στο 76ο λεπτό η μπάλα βρήκε τα δίχτυα της Κηφισιάς. Στο 89ο λεπτό ο παναθηναϊκός κάνει το 2-0 και κλειδώνει το σκορ.
Η Κηφισιά προσπάθησε να σκοράρει στις καθυστερήσεις χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.
Με τον Άρη θα κονταροχτυπηθεί το τριφύλλι στην επόμενη αγωνιστική.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις