Νοσοκομείο … η Ένωση. Έντεκα με γαστρεντερίτιδα

Ούτε ένα , ούτε δυο αλλά 11!!! (7 παίκτες, 3 προπονητές, 1 μέλος του προπονητικού επιτελείου) κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται στην ομάδα Μπάσκετ της ΑΕΚ με την Ένωση να μοιάζει περισσότερο με νοσοκομείο παρά με ομάδα . Και δεν σταματούν εκεί οι ατυχίες για την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ καθώς στους τραυματισμούς των Φλιώνη, Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς, ήρθε να προστεθεί και η ανησυχία με τον Μπάρτλεϊ και τις ενοχλήσεις το γόνατο.

Και σε λίγες ημέρες έχει δύο φιλικά ματς (στις 18 με Κλουζ και στις 19 με Καρδίτσα), ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο και το Super Cup εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Ψάχνει γκαρντ πριν το Super Cup

Έτσι η Ένωση τώρα καλείται να λύσει τον ΄΄γόρδιο΄΄ δεσμό και να προετοιμαστεί , όσο βέβαια το επιτρέπει η …γαστρεντερίτιδα.Οι άνθρωποι της όμαδας ψάχνουν στην αγορά για την απόκτηση γκαρντ με σκοπό να είναι στην ομάδα πριν το Super Cup για να έρθει και να δώσει λύσεις σε δημιουργία και σκοράρισμα