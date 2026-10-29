Στην κερκίδα με «λειτουργία οπαδού»

Το φαινόμενο είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητο, ειδικά στο μπάσκετ που οι κερκίδες είναι δίπλα στον αγωνιστικό χώρο: φίλαθλοι παρακολουθούν αφοσιωμένοι το… κινητό τους αντί για το παιχνίδι! Και αυτό μοιάζει όλο και πιο φυσιολογικό παρότι δεν είναι. Ποιος ο λόγος να πληρώσεις ένα εισιτήριο αν ξοδεύεις τον χρόνο σου μπροστά στην οθόνη; Φωτογραφίες σέλφι, ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, έλεγχος για τις αντιδράσεις από τους ακολούθους, μια διαδικασία ρουτίνας πια για τα γήπεδα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την πρώτη αντίδραση να έρχεται από την Γερμανία!

Κίνητρα στον οπαδό, για να αφήσει το κινητό!

Η Ντόρτμουντ έγινε ο πρώτος σύλλογος που θέσπισε «λειτουργία οπαδού» για τους οπαδούς. Λειτουργεί απλά, με ειδική εφαρμογή, από τη στιγμή που παίρνεις θέση στην εξέδρα μέχρι τη λήξη, «όσο λιγότερο το κοιτάζεις τόσο περισσότερους πόντους και δώρα κερδίζεις».Φανέλες και αναμνηστικά θα λειτουργούν ως ανταμοιβή γι’ αυτούς που θα στρέψουν την προσοχή τους στο γήπεδο κι όχι στην οθόνη. Η Ντόρτμουντ επικαλείται έρευνα σύμφωνα με την οποία δύο στους τρείς κοιτούν συχνά το κινητό στο στάδιο της. Κάνει επίκληση στο συναίσθημα και καλεί τον κόσμο να ζήσει αυθεντικές στιγμές. Η νέα εποχή φυσικά δεν αμφισβητείται από τον μεγάλο και σύγχρονο γερμανικό σύλλογο. Θα ήταν μάταιο και αφελές. Γι’ αυτό, όπως μπορεί να δει κάποιος και στην ιστοσελίδα της (από το κινητό του προφανώς) όπου ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι το πρώτο θέμα, χορηγό στην πρωτοποριακή της αυτή πρωτοβουλία έχει (τι άλλο;) εταιρεία τηλεπικοινωνιών!