Ελισάβετ Τελτσίδου: Σάρωσε στη Βουδαπέστη και πήρε χρυσό

Πρίν ακόμη σιγήσει ο Εθνικός ύμνος από τα αυτιά της με το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, η Ελισάβετ Τελτσίδου ανέβηκε ξανά στην κορυφή. Αυτή τη φορά, η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα θριάμβευσε στη Βουδαπέστη, κατακτώντας το Hungary Grand Slam 2026 στην κατηγορία των -70 κιλών.

Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο από το πρώτο δευτερόλεπτο έδειξε ότι ήθελε την πρώτη θέση και ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Στον τελικό αντιμετώπισε την 22χρονη Βραζιλιάνα Καϊλάνι Καρντόσο, την οποία υπέταξε με δύο Waza-ari, φτάνοντας με εμφατικό τρόπο στο χρυσό μετάλλιο.

Το συγκεκριμένο μετάλλιο έχει ξεχωριστή σημασία για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, καθώς αποτελεί το τρίτο της φετινό, αλλά και το πρώτο χρυσό σε Grand Slam. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση της Τασκένδη. Στο βίντεο που δημοσίευσε η Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή φαίνεται η προσπαθειά της και το πάθος της.

🥇 Xρυσό μετάλλιο για την Ελισάβετ Τελτσίδου στο Hungary Grand Slam 2026.

👉 Με πέντε νίκες κατέκτησε το πρώτο φετινό χρυσό σε Grand Slam, στην κατηγορία των -70κ. pic.twitter.com/lZUvOHZZ9S — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) September 13, 2026