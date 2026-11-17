Στην αυριανή αναμέτρηση με τη Λε Μαν, στο Αλεξάνδρειο, για την 8η αγωνιστική του EuroCup στις 20.00, στρέφει πλέον την προσοχή του ο Βασίλης Σπανούλης.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πανηγυρίσουν την έβδομη νίκη τους στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω τους τη σπουδαία επικράτηση επί του Ολυμπιακού για την Greek Basketball League.

Στη σημερινή media day, ενόψει της αναμέτρησης με τη γαλλική ομάδα, ο Βασίλης Σπανούλης υπογράμμισε πως η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση.

«Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ανήκει πλέον στο παρελθόν και κοιτάμε μπροστά. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, να προχωράμε, να συνεχίζουμε τη δουλειά και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του απέναντι στους «ερυθρόλευκους», επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Όπως τόνισε, ο Άρης έκανε αρκετά πράγματα σωστά, χωρίς να λείψουν και ορισμένα λάθη. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το ενδιαφέρον όλων βρίσκεται πλέον στη δύσκολη αποστολή απέναντι στη Λε Μαν, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ποιοτική ομάδα. Μάλιστα, σημείωσε πως οι Γάλλοι μετρούν δέκα νίκες στα έντεκα τελευταία παιχνίδια τους, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στο EuroCup, γεγονός που αποδεικνύει την εξαιρετική αγωνιστική τους κατάσταση.

Για τις αλλαγές στη Λε Μαν σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση, ο προπονητής του Άρη επισήμανε πως έχει μεσολαβήσει αρκετός χρόνος από το παιχνίδι του πρώτου γύρου, όταν οι δύο ομάδες είχαν μόλις ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση.

«Έχουν περάσει περίπου 6-7 αγωνιστικές, 1,5-2 μήνες από τότε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι, ήταν πρεμιέρα, είναι τελείως διαφορετικό το ματς που θα δούμε τώρα. Είναι μια πολύ καλή, πολύ αθλητική ομάδα, έχει τον ίδιο προπονητή για χρόνια. Έχουν ένα ιδιαίτερο στιλ παιχνιδιού, θέλουν να πηγαίνουν πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, σουτάρουν πάρα πολλά τρίποντα συγκεκριμένοι παίκτες. Είναι μια καλή ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα. Εμείς, για μια ακόμη φορά, πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να στηριχτούμε στις αρχές μας» ανέφερε ο προπονητής.

Αναφορικά με την κατάσταση του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος απουσίασε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Σπανούλης διαβεβαίωσε: «Είναι μια χαρά, θα είναι έτοιμος για αύριο».

Τέλος, αναφερόμενος στους επόμενους στόχους της ομάδας, έδωσε έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας, τόσο εντός παρκέ όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

«Το επόμενο ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερους αυτοματισμούς σε μερικά πράγματα που θέλουμε. Ένα είναι να έχουμε σταθερότητα, να συνεχίσουμε να παίζουμε σωστό μπάσκετ, γιατί πολλές φορές ζητάμε συνέχεια να βελτιώνουμε πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις σταθερότητα, σταθερότητα και πνευματική. Μετά από σημαντικές νίκες χρειάζεται να είσαι προσγειωμένος, να συνεχίζεις να δουλεύεις και παράλληλα, την ίδια στιγμή, να έχεις ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Οπότε, σίγουρα είναι κάποια ατομικά χαρακτηριστικά που δείχνουν τα παιδιά ότι θέλουν να βελτιώσουν και ομαδικά να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο πλάνο μας, να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, είναι σημαντικό οι παίκτες να παραμένουν προσγειωμένοι μετά από μεγάλες νίκες, διατηρώντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση και την καλή ψυχολογία τους. Καταλήγοντας, στάθηκε στην ανάγκη για συνεχή ατομική και ομαδική πρόοδο, εμπιστοσύνη μεταξύ των παικτών και προσήλωση στο αγωνιστικό πλάνο, τονίζοντας πως η σεζόν βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.