Μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πέμπτη διαδοχική νίκη των Μαϊάμι Χιτ.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας ολοκλήρωσε την χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην επικράτηση με 128-110. Ξεχωριστή στιγμή του αγώνα αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό κάρφωμά του μπροστά στον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από το NBA.

Μάλιστα, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε το σχετικό στιγμιότυπο στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, περιγράφοντας χαρακτηριστικά το κάρφωμα του Greek Freak ως μία φάση με περίσσιο «τσαμπουκά».

Από την πλευρά του, ο Αντετοκούνμπο επέλεξε να σχολιάσει τη σπουδαία εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του με emojis φωτιάς, μέσα από ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και βίντεο, που μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media.

Επόμενος αντίπαλος των Μαϊάμι Χιτ, είναι οι Μιλγουόκι Μπακς τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11 στις 02:00). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόκειται να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την ομάδα που «υπηρέτησε» για 13 χρόνια.