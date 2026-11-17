Ο Χρήστος Μουζακίτης πάσσαρε… γκολ και στο τραγούδι
Έκλεψε την παράσταση στο γλέντι της Εθνικής Ελπίδων
Μια διαφορετική πλευρά του έδειξε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος έκλεψε την παράσταση στο γλέντι της Εθνικής Ελπίδων για την πρόκριση στο Euro U21.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανέλαβε ρόλο τραγουδιστή, χαρίζοντας στους συμπαίκτες του μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.
Συγκεκριμένα, ο Μουζακίτης πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε την «Πλάτη» της Στέλλας Καλλή, με τους υπόλοιπους παίκτες να τον αποθεώνουν.
Η πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 αποτέλεσε αφορμή για ξέφρενους πανηγυρισμούς, με τον νεαρό άσο να απολαμβάνει τη βραδιά και να γίνεται ένας από τους πρωταγωνιστές της.
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