Μετά από 25 χρόνια η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει στην διοργάνωση του Euro U21 2027 μετά την νίκη επί της Ισλανδίας, γράφοντας ιστορία.

Πλέον το βλέμα βρίσκεται στην κλήρωση όπου θα καθοριστούν οι αντίπαλοι της Εθνικής και ο όμιλός της. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, στο συνεδριακό κέντρο Sava του Βελιγραδίου. Η τελική φάση θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία και την Αλβανία, από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027

Κόντρα στην Ισλανδία η Ελλάδα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση κερδίζοντας με σκορ 5-4 στα πέναλτι. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Γιάννη Ταουσίανη, είχε συναντήσει στο Ρέικιαβικ, την Ισλανδία, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Στην ρεβάνς της Αθήνας, η Εθνική “έδειξε τα δόντια της” και το ματς κρίθηκε στα πέναλτι με 5-4 υπέρ της Εθνικής.