Συνεχίζει να post…άρει όχι στην ρακέτα αλλά στα social media ο Ταϊλερ Ντορσεϊ.

“Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά“, έγραψε στη λεζάντα της “ιστορίας” του ο άσσος του Ολυμπιακού, δηλώνοντας έτοιμος για τους αγώνες της Εθνικής εκφράζοντας και την ανυπομονησία του για αυτά τα παιχνίδια.

Ο Ντόρσεϊ έχει να παίξει ένα μήνα και πρέπει να δούμε αν θα αγωνιστεί την Παρασκευή κατά της Ρεάλ στη Sunel Arena (20 Νοεμβρίου), ώστε να αποκτήσει λίγο ρυθμό ενόψει των αγώνων της Εθνικής και να λύσει τα χέρια του Βασίλη Σπανούλη ως προς τους νατουραλιζέ.

Χθες με ένα ακόμη post γρίφο ο διεθνής γκαρντ τόνισε εμμέσως : «Πολλοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου έχουν συμπεριφερθεί»