Η Ελλάδα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της μετά την μεγάλη ήττα κόντρα στην Ολλανδία και έδειξε ποια είναι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η γαλανόλευκη κυρίευσε το παιχνίδι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας την Σερβία σε ρόλο αμυντικό. Δημιούργησε ευκαιρίες, πάλεψε και ήρθε αποφασισμένη μετά το δεύτερο ημίχρονο να βρει τον στόχο της. Στο 68ο λεπτό ο Μασούρας βρίσκει τα δίχτυα των Σέρβων και ανοίγει το σκορ κάνοντας το 1-0. Οι Σέρβοι δεν βρήκαν την αντίδραση με το σκορ να σφραγίζεται υπέρ της Εθνικής.

Το πολυπόθητο γκολ του Μασούρα όως δεν σταθηκε ικανό να στείλει την Εθνική στην επόμενη φάσηη. Στο άλλο συτρατόπεδο η Γερμανία κέρδισε με 5-0 την Ολλανδία σκαρφαλώνοντας στην δεύτερη θέση και στέλνοντας αυτομάτως την Ελλάδα στην 3η θέση στην βαθμολογία.

Η βαθμολογία

Η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: Γερμανία Ολλανδία στην 1η και 2η θέση, με 11 βαθμούς, αντίστοιχα περνάνε στην επόμενη φάση. Η Ελλάδα στην 3η θέση με 11 βαθμούς.

Η Σερβία συνέχισε το ηττημένο σερί της με 0 βαθμούς στην τελευταία θέση στον όμιλο της διοργάνωσης.