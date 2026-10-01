Σωτήρης Συλαϊδόπουλος- Τέλος από τη Ρίο Άβε
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Ρίο Άβε, καθώς η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό.
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2025 και αποχωρεί, αφήνοντας την ομάδα του σε δύσκολη θέση στον βαθμολογικό πίνακα.
Συνολικά, ο 47χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της Ρίο Άβε σε 41 παιχνίδια, με τον απολογισμό του να είναι 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε συμβάλει στην εξασφάλιση της παραμονής της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.
Η Ρίο Άβε είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με πέντε ήττες στις πρώτες επτά αγωνιστικές και τέσσερις βαθμούς, γεγονός που οδήγησε τελικά στην αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.
Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της προπονητικής του καριέρας.
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