H Τότεναμ παρακολουθεί στενά τον Τζολάκη

Η Χαλ έχει ξεκινήσει δυναμικά στη φετινή Premier League, σημειώνοντας μόνο μία ήττα μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές (δύο νίκες και δύο ισοπαλίες).

Από την την ομάδα δεν λείπει ο έλληνας τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικά πρόσωπα που ευθύνονται για την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας.

Ο διεθνής goalkeeper έχει καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Συγκεκριμένα, απέναντι σε παιχνίδια με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Αστον Βίλα.

Ωστόσο, οι εμφανίσεις του Τζολάκη δεν κεντρίζουν μόνο το ενδιαφέρον της Χαλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόδοση του τερματοφύλακα έχει εντυπωσιάσει και άλλες αγγλικές ομάδες. Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες ισχυρίζονται ότι ο Τζολάκης έχει μπει στη λίστα της Τότεναμ για τη χειμερινή μεταγραφική αγορά.

Ειδικότερα, η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει για έναν ακόμη τερματοφύλακα και έχει στη λίστα της τον 23χρονο γκολκίπερ της εθνικής Ελλάδας και τον Ολλανδό, Μπαρτ Φερμπρούγκεν, της Μπράιτον.