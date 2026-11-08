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Συγκίνηση στο γήπεδο: Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης αποτίουν φόρο τιμής στον Χέσους ντε Μιγκέλ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
08/11/2026 15:57
Συγκίνηση στο γήπεδο: Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης αποτίουν φόρο τιμής στον Χέσους ντε Μιγκέλ
AP Photo/Alberto Saiz

Θλίψη έχει σκεπάσει τα γήπεδα ποδοσφαίρου μετά τον απροσδόκητο χαμό του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Ο επιθετικός έχασε τη ζωή του κατα την διάρκεια αγώνα κόντρα στην Ανδόρα, όταν συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας.

Οι αγώνες του Champions League όλη την περασμένη εβδομάδα, σιώπησαν για ένα λεπτό, τηρώντας ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του ποδοσφαιριστή. Συγκίνηση και στο Μεστάγια χτες λίγο πριν την σέντρα ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης.

AP Photo/Alberto Saiz

Οι ποδοσφαιριστές μπήκαν στο γήπεδο φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν: “Το 9 πάντα στην μνήμη μας”. Οι διαιτητές, τοποθέτησαν μία ανθοδέσμη στο κέντρο του γηπέδου και στην συνέχεια όλοι, παίκτες, διαιτητές και φίλαθλοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

Όταν το ρολόι έδειξε το 9ο λεπτό του αγώνα όλοι σταμάτησαν ξανά, στην μνήμη του ποδοσφαιριστή. Χειροκρότησαν, ενώ ταυτόχρονα στα μάτριξ του γηπέδου προβάλλονταν αγαπημένες στιγμές από την ποδοσφαιρική πορεία του Χεσούς ντε Μιγκέλ.

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