Μπήκαμε στο Βοτανικό, φτάσαμε 5 κλικ «πριν τη σέντρα»!

Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ από την αυτοψία του Δημάρχου Αθηναίων στον Βοτανικό 5 κλικ πιο κοντά στη… σέντρα!

Η επιθυμία των φίλων του Παναθηναϊκού έχει πάρει σχήμα, μορφή. Μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αρένα ξεπροβάλλει, «κυκλωτική», μοντέρνα. Δεν είναι πλέον γιαπί, μοιάζει όλο και πιο πολύ με γήπεδο, είναι πλέον εύκολο να φανταστεί κάποιος πως θα μοιάζει στο τέλος. Και είναι ήδη- με τα γυμνά τσιμέντα- πολύ εντυπωσιακό. Η προσοχή βέβαια στρέφεται και στον περιβάλλοντα χώρο, όπου είναι φανερό πως πολλά θα πρέπει να γίνουν.

“Ψηλώνει και ομορφαίνει”

Το νέο γήπεδο ψηλώνει, μαζί κι οι προσδοκίες! Αν προσέξεις την κεντρική εξέδρα, χάνεις το μέτρημα με τα επίπεδα, τους ορόφους. Τρία διαζώματα με μεγάλες εξέδρες και τρεις όροφοι με σουίτες μέχρι τώρα, δίνουν την αίσθηση πως το πράσινο γήπεδο του Βοτανικού θα είναι το μεγαλύτερο (εκτός ΟΑΚΑ) και το πιο εντυπωσιακό στην Ελλάδα. Και στα πέταλα τα διαζώματα ψηλώνουν, απομένει η τοποθέτηση εξεδρών στο κάτω μέρος. Και μόνο πάντως που έχει αδειάσει ένα μεγάλο μέρος του αγωνιστικού χώρου από δομικά υλικά και οχήματα, μοιάζει να …πλησιάζει «η μπάλα στη σέντρα».

Η καρδιά του συλλόγου

Το «σπίτι του Ερασιτέχνη» προχωράει κι αυτό με γοργούς ρυθμούς. Οι βάσεις του συλλόγου βρίσκονται μεταφορικά και κυριολεκτικά στη θέση τους. Το κλειστό γήπεδο που θα φιλοξενεί τα τμήματα του «πρωταθλητή σε όλα τα σπορ» όπως λέει κι ο ύμνος, δεν έχει πάρει ακόμα μορφή. Η «πλάκα» όμως, η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα πατήσει γερά, όπως πρέπει ο «σύλλογος μεγάλος», είναι έτοιμη!

«Cut&Cover»

Οι περισσότεροι προσπερνούν την φωτογραφία αυτή. Τσιμεντένια τοιχία είναι, ούτε γήπεδο, ούτε τίποτα. Κι όμως χωρίς αυτό το κομμάτι του έργου, ο Βοτανικός δε μπορεί να σταθεί λειτουργικά. Αυτό που φαίνεται είναι η υπό κατασκευή οδική αρτηρία ( Cut & Cover) που θα συνδέει το γήπεδο με την (κοντινότερη) λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ. Για να εξελίσσεται ομαλά η κίνηση, κάτι απαραίτητο για να μπορεί κάθε φίλαθλος να χαρεί τις νέες εγκαταστάσεις.

Και πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο;

Είναι το ερώτημα όλων. Και σε ένα τόσο σύνθετο έργο η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από αρμόδια χείλη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων που βρέθηκε αυτές τις μέρες στο Βοτανικό και δοκίμασε τα καθίσματα που έχουν τοποθετηθεί σαν δείγματα, εικονίζεται να κοιτάζει μπροστά με ένα ελαφρύ μειδίασμα: «Το έργο τρέχει το ίδιο κι εμείς», το μήνυμα από την πλευρά του. Κι ο κόσμος του τριφυλλιού, σημαδεύει το 2027 κι ανυπομονεί!