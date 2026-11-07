Γαλανόλευκος θρίαμβος για το ελληνικό Τραμπολίνο: Χρυσό μετάλλιο για την Αλεξάνδρα Εφραίμογλου

Στα ΄΄χρυσά΄΄ ντύθηκε το Ελληνικό τραμπολίνο με την 21χρονη Αλεξάνδρα Εφραίμογλου να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια και τη 18χρονη Μαρία Αριστείδου να κατακτά την 6η θέση.

Η ιστορία γράφτηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο που πραγματοποιείται στο Ναντζίνγκ της Κίνας, καθώς για πρώτη φορά δύο Ελληνίδες αθλήτριες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του ατομικού ακροβατικού διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αγωνιστική εξέλιξη του ελληνικού αθλήματος.

Η ΄΄χρυσή΄΄ προσπάθεια

Η 21χρονη αθλήτρια του Αστέρα Πεύκης, Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, ενώ η Μαρία Αριστείδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στον κόσμο!

Η Εφραίμογλου συγκέντρωσε 8.100 βαθμούς στη δυσκολία και 18.200 στην εκτέλεση, φτάνοντας συνολικά τους 26.300 βαθμούς. Η επίδοσή της αποδείχθηκε αρκετή για να της εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.