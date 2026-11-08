43ος Μαραθώνιος: Νικητής ο Νικητής ο Αιθίοπας Τσιγιούμ

Με μια ιστορική εμφάνιση και κατάρριψη του ρεκόρ διοργάνωσης έπεσε η αυλαία του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο Αιθίοπας δρομέας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο, διανύοντας την κλασική διαδρομή σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Ο μεγάλος νικητής, επιβάλλοντας τον δικό του γρήγορο ρυθμό από την αρχή, κατάφερε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στον θεσμό, καθώς βελτίωσε κατά 31 δευτερόλεπτα την κορυφαία επίδοση των αγώνων. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με χρόνο 2:10:34.

Η κυριαρχία της Αιθιοπίας σφραγίστηκε και με το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε ο Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση με χρόνο 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον συμπατριώτη του. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ που σημείωσε χρόνο 2:11:22, ενώ στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο συμπατριώτης του, Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 2:12:06.

Τέλος, ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία κατετάγη πέμπτος, σφραγίζοντας την κορυφαία πεντάδα με επίδοση 2:12:20.