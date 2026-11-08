Ο Μέσι κατάκτησε το Χρυσό Παπούτσι στο MLS κι έγραψε ιστορία

Το δικό του ιστορικό αποτύπωμα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να αφήνει ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ του MLS για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, παίρνοντας το Χρυσό Παπούτσι, καθώς ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχοντας σημειώσει 26 τέρματα και καταρρίπτοντας ένα μοναδικό ρεκόρ.

Στον τελευταίο της αγώνα για την κανονική περίοδο, η Ίντερ Μαϊάμι αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 3-3 κόντρα στη Σάρλοτ. Αν και ο Μέσι δεν κατάφερε να σκοράρει, είχε κομβικό ρόλο στο επιθετικό κομμάτι, αφού δημιούργησε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του εκτελώντας ισάριθμα κόρνερ. Με αυτόν τον βαθμό, ο σύλλογος του Ντέιβιντ Μπέκαμ «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, εξασφαλίζοντας έτσι το πλεονέκτημα της έδρας για τις δύο πρώτες φάσεις των playoffs.

Η επίδοση των 26 γκολ κράτησε τον Αργεντινό στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ, μπροστά από τον Πέταρ Μούσα της Ντάλας, ο οποίος έμεινε στη δεύτερη θέση με 22 τέρματα. Με αυτό το επίτευγμα, ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά του MLS που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο σε δύο διαδοχικές χρονιές.

Η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε συνολικά τους 60 βαθμούς, τερματίζοντας πίσω από το πρωτοπόρο Νάσβιλ, το οποίο έγραψε ιστορία συγκεντρώνοντας 77 βαθμούς. Πλέον, το συγκρότημα του Μέσι επικεντρώνεται στα playoffs, όπου πρόκειται να τεθεί αντιμέτωπο με την Κολόμπους στο ξεκίνημα των νοκ άουτ αναμετρήσεων.

Ο 39χρονος πλέον σταρ, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το εθνόσημο τον περασμένο Οκτώβριο, είχε σκοράρει 29 φορές στην περσινή κανονική διάρκεια του MLS, προσθέτοντας ακόμη 6 γκολ στη φάση των playoffs. Παρά το γεγονός ότι φέτος ο αριθμός των τερμάτων του ήταν ελαφρώς μικρότερος, αποδείχθηκε αρκετός για να του χαρίσει ξανά την πρωτιά.