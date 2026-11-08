43ος Μαραθώνιος Αθήνας : Ρεκόρ Πετρουλάκη στα 10 χλμ. και έκτη νίκη Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Πετρουλάκης και η Αναστασία Μαρινάκου κέρδισαν τους αγώνες των 10 χιλιομέτρων στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Ο αθλητής του ΓΑΣ Ο Ιλισσός τερμάτισε σε 29:40, καταρρίπτοντας το ρεκόρ αγώνων, ενώ η αθλήτρια της ΑΕΚ επικράτησε στις γυναίκες με χρόνο 33:09, φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες.

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στις 08:00 από τη λεωφόρο Αμαλίας και ο τερματισμός έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η διοργάνωση εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ο οποίος περιλάμβανε και τη διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.

Ρεκόρ αγώνων για τον Παναγιώτη Πετρουλάκη

Ο Πετρουλάκης κυριάρχησε στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10 χλμ. allwyn, παίρνοντας από νωρίς την πρωτοπορία και διατηρώντας την έως τον τερματισμό. Με την επίδοσή του έγινε ο πρώτος Έλληνας που έτρεξε κάτω από 30 λεπτά στη συγκεκριμένη διοργάνωση και κατέκτησε την τρίτη νίκη του στην απόσταση.

Ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου βελτίωσε κατά 23 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα, το οποίο κατείχε ο ίδιος. Παράλληλα, ο χρόνος 29:40 απέχει έξι δευτερόλεπτα από το πανελλήνιο ρεκόρ δρόμου, που επίσης ανήκει στον Πετρουλάκη.

Δεύτερος στην κούρσα τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Βεντούρας με 30:57, χωρίς όμως να υπολογίζεται στη βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη κι συνοδεύτηκε με ένα πολύ καλό ρεκόρ. Ίσως να μπορούσα και καλύτερα αν δεν είχα τις προηγούμενες μέρες μία ίωση που με πήγε λίγο πίσω, παρ’ όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Κυνηγάω τώρα στις αρχές Γενάρη να τρέξω έναν αγώνα στη Γαλλία που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα 29 λεπτά που είναι και ο στόχος μου για τη νέα χρονιά», είπε ο νικητής.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη και συνοδεύτηκε με ένα πολύ καλό ρεκόρ. Ίσως να μπορούσα και καλύτερα, αν δεν είχα τις προηγούμενες μέρες μία ίωση που με πήγε λίγο πίσω, παρ’ όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Κυνηγάω τώρα στις αρχές Γενάρη να τρέξω έναν αγώνα στη Γαλλία που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα 29 λεπτά, τον στόχο μου για τη νέα χρονιά».

Μαρινάκου και Αναστασάκη πάλεψαν μέχρι το τέλος

Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου και η Μελίσσα Αναστασάκη διεκδίκησαν τη νίκη έως τα τελευταία μέτρα. Η Μαρινάκου, αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ, είχε αρχικά το προβάδισμα, όμως στα 6,5 χιλιόμετρα η Αναστασάκη του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας πέρασε μπροστά.

Η Αναστασάκη κράτησε την πρώτη θέση για περίπου 1,5 χιλιόμετρο, πριν η Μαρινάκου ανακτήσει το προβάδισμα στο 8ο χιλιόμετρο. Η κάτοχος του τίτλου μπήκε πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο και ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 33:09, μόλις έξι δευτερόλεπτα πάνω από το δικό της ρεκόρ αγώνων, 33:03.

Η Μελίσσα Αναστασάκη τερμάτισε δεύτερη με νέο ατομικό ρεκόρ, 33:20. Τρίτη ήταν η Ειρήνη Τσουπάκη του ΓΣ Αμαρουσίου, επίσης με προσωπική επίδοση, 34:15.

«Είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Είμαι μαχήτρια γιατί δεν ήμουνα προπονητικά έτοιμη αλλά πιστεύω με το τσαμπουκά μου κατάφερα να κερδίσω. Είχα δυσκολίες τις δύο τελευταίες χρονιές γιατί βγαίνουν τραυματισμοί. Τον Σεπτέμβριο πίστευα ότι δεν θα προλάβω αλλά τα κατάφερα. Είμαι χαρούμενη, αυτό που θέλω είναι να μείνω υγιής και ο στόχος μου πια είναι το καλοκαίρι στον ανοιχτό τα 5χλμ και τα 10 χλμ.» είπε η Αναστασία Μαρινάκου.

«Είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Είμαι μαχήτρια γιατί δεν ήμουνα προπονητικά έτοιμη αλλά πιστεύω με το τσαμπουκά μου κατάφερα να κερδίσω. Είχα δυσκολίες τις δύο τελευταίες χρονιές γιατί βγαίνουν τραυματισμοί. Τον Σεπτέμβριο πίστευα ότι δεν θα προλάβω αλλά τα κατάφερα. Είμαι χαρούμενη, αυτό που θέλω είναι να μείνω υγιής και ο στόχος μου πια είναι το καλοκαίρι στον ανοιχτό τα 5χλμ και τα 10 χλμ.»