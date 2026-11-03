Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 30 του ο Χεσούς ντε Μιγκέλ

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο επιθετικός της Τενερίφης έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 30 ετών, μία ημέρα μετά τη σοβαρή σύγκρουση που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ανδόρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο «Heliodoro». Η αναμέτρηση βρισκόταν στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, με το σκορ στο 2-2, όταν ο ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οουόνο.

Η μοιραία σύγκρουση και η προσπάθεια των γιατρών

Ο Οουόνο είχε βγει έξω από την περιοχή του για να απομακρύνει μια μακρινή μπαλιά. Κατά την έξοδό του, το γόνατό του χτύπησε στο στήθος τον Ντε Μιγκέλ, ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζήτησαν επειγόντως ιατρική βοήθεια. Ο επιθετικός υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και παρέμεινε ακίνητος στο έδαφος.

Το ιατρικό επιτελείο έδωσε μάχη για να τον επαναφέρει, παρέχοντας πρώτες βοήθειες για περισσότερα από πέντε λεπτά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο διαιτητής Πέρεθ Ερνάντεθ έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα της Ανδόρας. Η αναμέτρηση διακόπηκε, χωρίς να ολοκληρωθεί.

Έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Η ισπανική αστυνομία ξεκίνησε διαδικασίες για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

Οι δικαστικές αρχές των Καναρίων Νήσων διευκρίνισαν ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία. Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει δικαστική διερεύνηση σε κάθε θάνατο που δεν αποδίδεται σε φυσικά αίτια.

Η εξέταση της υπόθεσης θα αφορά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο στόχαστρο ο Οουόνο μετά τον αγώνα

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Χεσούς Οουόνο δέχθηκε πλήθος υβριστικών και επιθετικών σχολίων, με ορισμένους χρήστες να τον αποκαλούν ακόμη και «δολοφόνο».

Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του στα social media σήμερα το πρωί.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αθλητικής και ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης. Το άρθρο 102 του σχετικού πειθαρχικού πλαισίου προβλέπει αποκλεισμό από τέσσερις έως δώδεκα αγώνες για βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε αντίπαλο, όταν προκαλούνται επιζήμιες συνέπειες ή σοβαροί τραυματισμοί.

Τενερίφη: «Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς»

Συντετριμμένος είναι ο σύλλογος της Τενερίφης, που ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο του ποδοσφαιριστή του.

«Συντετριμμένοι από τον πόνο, με έναν κόμπο στον λαιμό και αδυνατώντας να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, από την Τενερίφη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέντα», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το αίσθημα που ξεχειλίζει από θλίψη», πρόσθεσε ο σύλλογος.

Ενός λεπτού σιγή σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA

Η απώλεια του 30χρονου ποδοσφαιριστή ξεπέρασε τα σύνορα της Ισπανίας. Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της αυτή την εβδομάδα.

Το μήνυμα του Πικέ και τα συλλυπητήρια Μπαρτσελόνα και Ρεάλ

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του Ζεράρ Πικέ, προέδρου της Ανδόρας.

«Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συλλυπητήρια ανακοίνωσαν επίσης η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο κορυφαίοι ισπανικοί σύλλογοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια, στους συμπαίκτες και στους ανθρώπους της Τενερίφης.

Την ίδια ημέρα, η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) ανακοίνωσε την αναβολή των αγώνων του πρώτου γύρου του Copa del Rey και του τρίτου γύρου του Copa de la Reina που ήταν προγραμματισμένοι για τις 3 Νοεμβρίου.

Η πορεία του μέχρι την Τενερίφη

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1996. Εντάχθηκε στην Τενερίφη ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, προερχόμενος από την Καστεγιόν.

Την προηγούμενη σεζόν είχε σημειώσει 11 γκολ. Στα 30 του χρόνια, η ποδοσφαιρική του διαδρομή σταμάτησε με τον πιο τραγικό τρόπο.