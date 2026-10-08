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«Σε ευχαριστώ, Αργεντινή»Η συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
08/10/2026 18:48
«Σε ευχαριστώ, Αργεντινή»Η συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι
Ο αποχαιρετισμός του Λιονέλ Μέσι leomessi

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την αγαπημένη του εθνική Αργεντινής, στο διεθνές φιλικό απέναντι στο Μπενίν, όπου ήταν το τιμώμενο πρόσωπο.Έπειτα από μία λαμπρή πορεία με την Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να “κρεμάσει” τη φανέλα του.

Όπως είναι φυσικό, ο “Pulga” δεν μπορεί ακόμα να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, κάνοντας συνεχώς τοποθετήσεις στα social media και όχι μόνο.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Λιονέλ Μέσι θέλησε να πει ένα ιδιαίτερο “ευχαριστώ” στην Αργεντινή.

“Τα πάντα έχουν ειπωθεί. Και τώρα, τα πάντα έχουν τελειώσει. Και τα μόνα λόγια που έχουν απομείνει είναι από τα βάθη της καρδιάς μου: Σε ευχαριστώ, Αργεντινή”, “Gracias” (“Ευχαριστώ”).

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