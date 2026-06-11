Πρεμιέρα σήμερα για το 23o Παγκόσμιο Κύπελλο

«Πρεμιέρα» κάνει σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου το Μουντιάλ 2026, με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να «ανοίγουν την αυλαία» των αγώνων στις 22:00.

Για πρώτη φορά τρεις χώρες αναλαμβάνουν το ρόλο του συνδιοργανωτή, με το προηγούμενο ορόσημο να είναι το 2002 και το (πρώτο) Μουντιάλ της Άπω Ανατολής που είχαν συνδιοργανώσει Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Για πρώτη φορά στη διοργάνωση που ξεκινά με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, θα έχουμε 48 ομάδες στην τελική φάση (από 32 που ίσχυε από το 1998) με τις Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν, Πράσινο Ακρωτήρι, Κουρασάο να καταγράφουν την παρθενική τους συμμετοχή.

Η κλήρωση, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα σύνθετες διαδικασίες λόγω γεωγραφικών περιορισμών, έφερε στους Αμερικανούς ένα ονειρικό γκρουπ με Παραγουάη, Αυστραλία και νικητή playoff, ενώ ο Καναδάς είχε πιο «βαριά» κλήρωση με πιθανή αντίπαλο την Ιταλία, συν Ελβετία και Κατάρ.

Οι «εκκινήσεις» των «μεγάλων» του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά:

-Αργεντινή (κάτοχος): Ξεκινά με Αλγερία, ενώ στο γκρουπ βρίσκονται η Αυστρία και η πρωτάρα Ιορδανία.

-Βραζιλία: Κόντρα σε Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία — η τελευταία ξανά σε Μουντιάλ μετά το 1998.

-Γαλλία: Πρεμιέρα με τη Σενεγάλη, 22 χρόνια μετά το ιστορικό σοκ του 2002. Συμπληρώνουν το γκρουπ η Νορβηγία και μία ομάδα από τα playoffs.

-Αγγλία: Πρεμιέρα με Κροατία (ρεβάνς των ημιτελικών 2018), ακολουθούν Παναμάς και Γκάνα.

-Γερμανία με Εκουαδόρ – Ακτή Ελεφαντοστού – Κουρασάο: Το μικροσκοπικό νησί γίνεται η μικρότερη χώρα που συμμετέχει ποτέ σε Μουντιάλ.

-Ισπανία: Το πιο «ιδανικό» γκρουπ: Πράσινο Ακρωτήριο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.

Η νέα διαδικασία κατάταξης εξασφαλίζει ότι οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο (Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία) δεν θα συναντηθούν πριν τα ημιτελικά, αν φυσικά κερδίσουν τα γκρουπ τους.

Η Γαλλία ενδέχεται να έχει το πιο «βαρύ» πρόγραμμα και τον πιο δύσκολο δρόμο: Γερμανία στους «16», Ολλανδία στους «8» και Ισπανία στα ημιτελικά.

Η Αγγλία βλέπει στον δρόμο της το Μεξικό, τη Βραζιλία και την Αργεντινή σε ένα πρόγραμμα γεμάτο λατινοαμερικάνικες προκλήσεις.

Οι δε Βραζιλία κι Αργεντινή μπορεί να βρεθούν ξανά σε ημιτελικό, μόλις για δεύτερη φορά σε νοκ άουτ μετά το 1990.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (ΕΡΤ1)

22:00 Καναδάς – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1)

22:00 Κατάρ – Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αϊτή – Σκωτία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστραλία – Τουρκία (ΕΡΤ1)

20:00 Γερμανία – Κουρασάο (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Σουηδία – Τυνησία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1)

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1)

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)

06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1