Οι πρώτες σέντρες στα πρωταθλήματα της Ευρώπης

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 20 Ιουλίου με τη νίκη της Ισπανίας (1-0 την Αργεντινή στην παράταση) και το δεύτερο παγκόσμιο αστέρι της, μετά το 2010 στη Νότια Αφρική.

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Champions, Europa και Conference League, είχαν ξεκινήσει ήδη τη διαδρομή τους, ενώ σειρά παίρνουν τώρα τα πρωταθλήματα.

Όπως είναι γνωστό η σέντρα για την πρώτη αγωνιστική στην ελληνική Super League έχει προγραμματιστεί για 22 και 23 Αυγούστου και η τελευταία της κανονικής περιόδου στις 20 και 21 Μαρτίου 2027.

Ξεκινώντας από πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της ηπείρου μας, η LaLiga της Ισπανία, χώρα της παγκόσμιας πρωταθλήτρια, έχει προγραμματίσει τα πρώτα παιχνίδια της στις 15 Αυγούστου.

Στην αγγλική Premier League η πρώτη σέντρα έχει οριστεί για την Παρασκευή 21 Αυγούστου, με την αγωνιστική να απλώνεται στις 22,23 και 24 Αυγούστου.

Στην ιταλική Serie A η πρώτη αγωνιστική είναι 22,23,24 Αυγούστου , στην γαλλική Ligue 1 21,22,23 Αυγούστου, ενώ στη γερμανική Bundesliga 28, 29,30 Αυγούστου.

Η πρώτη κατηγορία στην Κύπρο ξεκινάει διήμερο 29 και 30/8.

Η ολλανδική Eredivisie αρχίζει στις 7/8 , όπως και η πορτογαλική Primeira Liga και η βελγική jupiler-pro-league, η τουρκική Süper Lig στις 14/8, ενώ νωρίτερα από όλα αυτά αρχίζει στις 31 Ιουλίου η σκωτική Premier League.

Την ίδια ημέρα ξεκινάει και η Κροατία και η Αυστρία, ενώ πιο νωρίς η Σερβία, στις 25 Ιουλίου, όπως και η Ελβετία , με την Δανία να αρχίζει στις 24 Ιουλίου, ίδια μέρα με τη Ρουμανία.

Οι επίσημες ημερομηνίες για την έναρξη της League Phase στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι οι εξής: Champions League: 8 Σεπτεμβρίου. Europa League: 16 Σεπτεμβρίου και Conference League: 15 Οκτωβρίου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ