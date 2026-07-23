Μουντιάλ 2026: Βοζίνια και Χάαλαντ στην κορυφαία 11άδα των φιλάθλων

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου Βοζίνια και ο Νορβηγός επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ ξεχώρισαν στην ψηφοφορία των φιλάθλων για την κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ 2026, επιβραβεύοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους σε μία διοργάνωση όπου οι εθνικές τους ομάδες πραγματοποίησαν ιστορικές πορείες.

Ο 40χρονος Βοζίνια συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στην κατηγορία των τερματοφυλάκων, λαμβάνοντας το 39,6%, και βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια της καλύτερης ενδεκάδας, παρά το γεγονός ότι το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα της διοργάνωσης, το Golden Glove, απονεμήθηκε στον Ουνάι Σιμόν της Ισπανίας από την τεχνική επιτροπή της FIFA.

Ο έμπειρος γκολκίπερ, ο οποίος πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε μείνει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την πορτογαλική Τσάβες, πραγματοποίησε επτά επεμβάσεις στην ιστορική ισοπαλία χωρίς τέρματα του Πράσινου Ακρωτηρίου απέναντι στην Ισπανία, ενώ συνέβαλε ώστε η ομάδα του να οδηγήσει την Αργεντινή, τη μετέπειτα φιναλίστ, στην παράταση στη φάση των «32».

Στην κορυφαία ενδεκάδα συμπεριλήφθηκε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος συγκέντρωσε το 27,5% των ψήφων μεταξύ των επιθετικών. Ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι οδήγησε τη Νορβηγία στην πρώτη παρουσία της ιστορίας της σε προημιτελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, σημειώνοντας επτά γκολ σε πέντε συμμετοχές.

Μεταξύ των σημαντικότερων στιγμών του ήταν το παιχνίδι με τη Βραζιλία, όπου πέτυχε δύο τέρματα στη νίκη της Νορβηγίας με 2-1 επί της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φάση των «16», πριν η πορεία της ομάδας του ολοκληρωθεί απέναντι στην Αγγλία.

Οι δύο παίκτες πλαισιώνουν μια ενδεκάδα γεμάτη αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, στην οποία βρίσκονται επίσης οι Κιλιάν Μπαπέ, Λιονέλ Μέσι και Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Η κορυφαία ενδεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου σύμφωνα με την ψήφο των φιλάθλων:

Τερματοφύλακας:

Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήριο)

Αμυντικοί:

Πέδρο Πόρο (Ισπανία), Λισάντρο Μαρτίνες (Αργεντινή), Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία), Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)

Μέσοι:

Ρόδρι (Ισπανία), Μάικλ Ολίσε (Γαλλία), Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Αγγλία)

Επιθετικοί:

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή), Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία), Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία)

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ