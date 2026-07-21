Το συγκινητικό μήνυμα του Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα της Αργεντινής

Το δικό του μήνυμα μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έστειλε ο Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας την απογοήτευσή του, αλλά και την υπερηφάνεια του για την πορεία της «αλμπισελέστε» στη διοργάνωση.

Ο αρχηγός της Αργεντινής, ο οποίος αγωνίστηκε σε ηλικία 39 ετών και ενδεχομένως πραγματοποίησε την τελευταία του συμμετοχή σε Μουντιάλ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά την ήττα με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μέσι αναφέρθηκε στον πόνο της απώλειας του τίτλου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η πορεία της ομάδας αποτελεί λόγο υπερηφάνειας.

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Όμως κρατάω όλα τα όμορφα. Τα παιχνίδια που γυρίσαμε, δίνοντας την ψυχή μας, στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας. Τη στήριξη ενός ολόκληρου λαού που, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας οδήγησε ξανά ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη διαρκή στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ συνεχάρη και την Ισπανία για την κατάκτηση του τροπαίου, στέλνοντας μήνυμα σεβασμού προς τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές.