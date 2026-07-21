LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Εμίρης Και ο Κακομοίρης

Ο Εμίρης Και ο Κακομοίρης

06:30
ALPHA NEWS

Αποθέωση για τους παγκόσμιους πρωταθλητές

Υποδοχή ηρώων για τον Μέσι και την παρέα του
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
21/07/2026 15:26

Μια λαοθάλασσα φιλάθλων, πάνω από 2.000.000 άνθρωποι  πλημμύρισαν  την Μαδρίτη  αποθεώνοντας την πρωταθλήτρια κόσμου , Ισπανία.

Ο Βασιλιάς Φελίπε υποδέχθηκε στο παλάτι τους θριαμβευτές της Εθνικής και στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη

πομπή με το ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους.

Υποδοχή ηρώων επεφύλαξε και το Μπουένος Άιρες στην ομάδα της Αργεντινής, παρά την ήττα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης