Αποθέωση για τους παγκόσμιους πρωταθλητές

Υποδοχή ηρώων για τον Μέσι και την παρέα του

Μια λαοθάλασσα φιλάθλων, πάνω από 2.000.000 άνθρωποι πλημμύρισαν την Μαδρίτη αποθεώνοντας την πρωταθλήτρια κόσμου , Ισπανία.

Ο Βασιλιάς Φελίπε υποδέχθηκε στο παλάτι τους θριαμβευτές της Εθνικής και στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη

πομπή με το ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους.

Υποδοχή ηρώων επεφύλαξε και το Μπουένος Άιρες στην ομάδα της Αργεντινής, παρά την ήττα.