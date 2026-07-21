Αποθέωση για τους παγκόσμιους πρωταθλητές
Υποδοχή ηρώων για τον Μέσι και την παρέα του
Μια λαοθάλασσα φιλάθλων, πάνω από 2.000.000 άνθρωποι πλημμύρισαν την Μαδρίτη αποθεώνοντας την πρωταθλήτρια κόσμου , Ισπανία.
Ο Βασιλιάς Φελίπε υποδέχθηκε στο παλάτι τους θριαμβευτές της Εθνικής και στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη
πομπή με το ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους.
Υποδοχή ηρώων επεφύλαξε και το Μπουένος Άιρες στην ομάδα της Αργεντινής, παρά την ήττα.
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