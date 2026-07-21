Σαν πρωταθλητές στο Μπουένος Άιρες

Παρά την απώλεια του τροπαίου στον τελικό του Μουντιάλ 2026, η εθνική Αργεντινής επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες σαν νικήτρια.

Χιλιάδες φίλαθλοι αψήφησαν το κρύο και τη βροχή για να υποδεχθούν την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στήριξης μετά την ήττα με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τη «Seleccion» προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Εζέιζα, όπου οι ποδοσφαιριστές αποβιβάστηκαν σε κόκκινο χαλί υπό τους ήχους μπάντας, πριν επιβιβαστούν σε λεωφορεία με προορισμό τις εγκαταστάσεις της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA).

Από την αποστολή απουσίαζαν αρκετοί διεθνείς, ανάμεσά τους και ο Λιονέλ Μέσι. Η AFA είχε γνωστοποιήσει ότι ορισμένοι ποδοσφαιριστές αναχώρησαν απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιστρέψουν στους συλλόγους τους ή να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Σύμφωνα με αργεντίνικα μέσα, ο Μέσι και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ ταξίδεψαν απευθείας στη Φλόριντα.

Παρότι δεν υπήρξε οργανωμένη επαφή των παικτών με το κοινό στο αεροδρόμιο, εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της διαδρομής προς το προπονητικό κέντρο της AFA, κρατώντας σημαίες και τραγουδώντας συνθήματα για την ομάδα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφηκε έξω από τις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν για ώρες μέσα στην ψιλή βροχή. Γαλανόλευκες σημαίες, φανέλες της εθνικής και ο εθνικός ύμνος συνέθεσαν το σκηνικό, με τους φιλάθλους να χειροκροτούν τους διεθνείς παρά την απώλεια του τίτλου.

Το κλίμα δεν θύμιζε υποδοχή ηττημένων, αλλά μια αυθόρμητη έκφραση ευγνωμοσύνης προς μια ομάδα που έφτασε για δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τον τελικό.

Ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τον τελικό, παραδέχθηκε πως η απογοήτευση είναι μεγάλη, γράφοντας στο Instagram ότι «ο πόνος είναι πολύ έντονος και αυτή η πληγή θα είναι δύσκολο να επουλωθεί». Παράλληλα, συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση του τροπαίου και στάθηκε στην πορεία της Αργεντινής, η οποία έφτασε ξανά μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη εκδήλωση για την υποδοχή της ομάδας, αν και ο πρόεδρος της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι, έχει δηλώσει ότι θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο ημέρα τιμής για τους διεθνείς, όταν το επιλέξουν οι ίδιοι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Η εικόνα της επιστροφής μπορεί να μην είχε τη μεγαλειώδη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών που είχε καταγραφεί μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, ωστόσο το μήνυμα των φιλάθλων ήταν εξίσου ξεκάθαρο: για τους Αργεντινούς, αυτή η ομάδα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο υπερηφάνειας, ακόμη και μετά από έναν χαμένο τελικό.