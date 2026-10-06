Πόλο: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των ομίλων του Champions League υδατοσφαίρισης.

Οι δύο ελληνικές ομάδες ξεκινούν με εκτός έδρας παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Ανόβερο στη Γερμανία σήμερα στις 19:30, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία αύριο στις 21:30.

Ο Ολυμπιακός ξεκινά από το Ανόβερο

Ο Ολυμπιακός είναι στον Α’ όμιλο και έχει στόχο ακόμη ένα Final-4. Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται η Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι, η Σαμπαντέλ και το Ανόβερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τους πρωταθλητές Γερμανίας, οι οποίοι πέρυσι έφτασαν μέχρι τους «8» του Champions League. Στο ρόστερ του Ανόβερου υπάρχουν αρκετοί ξένοι παίκτες, μεταξύ των οποίων ο Κροάτης Άντριγια Μπάσιτς, ο Μαυροβούνιος Γιόβαν Βούγιοβιτς και ο Αμερικανός Λόγκαν ΜακΚάρολ.

Ο Ολυμπιακός και το Ανόβερο συναντήθηκαν για τελευταία φορά τη σεζόν 2022-23. Τότε οι Πειραιώτες επικράτησαν με 16-7 στη Γερμανία και 15-8 στον Πειραιά.

Παναθηναϊκός στη Μασσαλία για την παρθενική του συμμετοχή

Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League, μετά την πρόκρισή του από δύσκολο προκριματικό όμιλο με Γιάντραν Σπλιτ και Χόνβεντ.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στον Δ΄ όμιλο μαζί με Φερεντσβάρος, Στεάουα Βουκουρεστίου και Μαρσέιγ. Η αναμέτρηση στη Γαλλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προσπάθεια πρόκρισης στην οκτάδα.

Η Μαρσέιγ είναι η κυρίαρχη δύναμη του γαλλικού πόλο. Έχει κατακτήσει δύο φορές το Euro Cup και τη σεζόν 2024-25 έφτασε στο Final-4 του Champions League.

Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται στις 16 Δεκεμβρίου. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στους «8», ενώ οι οκτώ ομάδες που θα αποκλειστούν συνεχίζουν στη φάση των «16» του Euro Cup.