Πόλο γυναικών: Για το 5 στα 5 Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η Waterpolo League γυναικών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον Πειραιά και τη Βουλιαγμένη να αντιμετωπίζει τη Γλυφάδα.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή με 12 βαθμούς και θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο των νικών. Την ίδια ώρα, ο αήττητος Πανιώνιος φιλοξενεί την Ηλιούπολη, η οποία δεν έχει ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα.

Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη για την Πέμπτη νίκη

Ο πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στις 19:30, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες, απέναντι στις ΝΕ Πατρών και τη Γλυφάδα, και θέλει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η Βουλιαγμένη, που ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση, δοκιμάζεται στις 21:00 απέναντι στη Γλυφάδα. Στόχος της είναι η πέμπτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες, ώστε να παραμείνει στην κορυφή της Waterpolo League γυναικών.

Η ευκαιρία του Πανιωνίου και το πρόγραμμα

Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 20:30 την Ηλιούπολη στη Νέα Σμύρνη. Οι γηπεδούχοι παραμένουν αήττητοι και έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους, απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης (21/10):