EuroCup Γυναικών: Για το 2/2 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός διεκδικούν τη δεύτερη νίκη τους στο EuroCup Γυναικών απόψε, με εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στην Τζέας Μπάσκετ και τη Σλέζα Βρότσλαβ, αντίστοιχα.

Την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση αναζητούν ο Παναθλητικός, που αντιμετωπίζει τη Χάιρις στην Ισπανία, και ο Πανσερραϊκός, που υποδέχεται τη Μονπελιέ στις Σέρρες.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τζέας Μπάσκετ στην Ιταλία στις 20:30, για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου. Οι «πράσινες» ξεκίνησαν με νίκη 81-73 επί της Άλμπα Βερολίνου, ενώ η ιταλική ομάδα ηττήθηκε στο Βέλγιο από τις Κάστορς Μπρέιν.

Στις 19:30, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Σλέζα Βρότσλαβ στην «KGHM Ślęza Arena», στην Πολωνία, για τον 4ο όμιλο. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 96-68 της ισπανικής Φερόλ στην πρεμιέρα, ενώ η Σλέζα ηττήθηκε με 72-59 από τη Μερσίν στην Τουρκία.

Παναθλητικός: Αναζητά την πρώτη νίκη στην Ισπανία

Ο Παναθλητικός αντιμετωπίζει τη Χάιρις στις 21:00, στην Ισπανία, για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να αφήσει πίσω την ήττα με 56-38 από την Ντιοσγκιόρι στην πρεμιέρα.

Από την πλευρά της, η Χάιρις ξεκίνησε με νίκη 79-44 επί της κροατικής Μπροντ Να Σάβι και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου μαζί με την ουγγρική ομάδα.

Πανσερραϊκός: Υποδέχεται τη Μονπελιέ

Την πρώτη του νίκη στο EuroCup Γυναικών αναζητά και ο Πανσερραϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Μονπελιέ στις 19:00, στις Σέρρες, για τον 10ο όμιλο.

Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 87-63 από την Ενέα Γκορζόφ στην Πολωνία στην πρεμιέρα. Η Μονπελιέ, αντίθετα, επικράτησε με 89-64 της ισπανικής Ενσίνο και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την πολωνική ομάδα.