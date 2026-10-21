Πως ξεκίνησε η έρευνα για τον Πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο

Οι καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσιου τον Απρίλιο του 2026 για τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Ευάγγελο Λιόλιο, ήταν η εκκίνηση της έρευνας στο χώρο του μπάσκετ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ακολούθησαν – καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί θεωρείται πως έχουν εκ των έσω γνώση για τη μεθοδολογία και τη χειραγώγηση αγώνων, η οποία φέρεται να έφτανε μεχρι και την αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος.

Οι δύο μάρτυρες κατά τις ίδιες πηγές φέρεται να υποστηρίζουν ότι έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό στο οποίο κατά τις ίδιες πηγές γίνεται λόγος για χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης σε όλες τις κατηγορίες (από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α1 κατηγορία) , που εκτείνονται τελικώς σε βάθος δεκαετίας , από το 2016 έως το 2026.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων κι ένας αγώνας εξωτερικού.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να έχει εντοπιστεί σε συλληφθέντα μεγάλο ποσό, που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, το οποίο φαίνεται πως δεν δικαιολογείται.