Η Παρί Σεν Ζερμέν “διέλυσε” την Μπαρτσελόνα με 4-2

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-2 την Μπαρτσελόνα, ενώ η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-3 της Βιγιαρεάλ, μετά από μεγάλη ανατροπή, στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Παρί έδειξε ξανά τη δύναμή της, ενώ η Λίβερπουλ έκανε το «3 στα 3». Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πανηγύρισε η Νάπολι, ενώ η Ρόμα επικράτησε με 4-0 της Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε στο ντέρμπι

Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής είχε πρωταγωνίστρια την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 4-2 της Μπαρτσελόνα, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Οι Καταλανοί επέστρεψαν δύο φορές στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας το εις βάρος τους σκορ από το 1-0 και το 2-1. Ωστόσο, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρήκε τις λύσεις και έφτασε στη νίκη.

Μετά το 4-2 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», μία εβδομάδα νωρίτερα, η Παρί πέτυχε ακόμη μία νίκη με το ίδιο σκορ. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα γνώρισε την πρώτη ήττα της στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Ανατροπές για Λίβερπουλ και Νάπολι

Η Λίβερπουλ, με τον Κώστα Τσιμίκα στο βασικό σχήμα, επικράτησε με 4-3 της Βιγιαρεάλ, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2. Οι Άγγλοι ανέτρεψαν την κατάσταση και έφτασαν τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Την πρώτη της νίκη στη League Phase πανηγύρισε και η Νάπολι, η οποία επικράτησε με 4-3 της Μπόντο Γκλιμτ. Η Ρόμα, από την πλευρά της, νίκησε με 4-0 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ η Αϊντχόφεν πέρασε με 1-0 από την έδρα της Πόρτο.