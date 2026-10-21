Κριστιάνο Ρονάλντο: Έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 982ο γκολ του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με τη ΝΕΟΜ του Γιώργου Μασούρα.

Ο Πορτογάλος σταρ αστόχησε σε πέναλτι και στη συνέχεια δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά, μένοντας στα 981 γκολ καριέρας. Παρά τις χαμένες ευκαιρίες του, η Αλ Νασρ πήρε τη νίκη με 1-0.

Το χαμένο πέναλτι του Ρονάλντο στις καθυστερήσεις

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο ορόσημο των 1.000 γκολ, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα από την άσπρη βούλα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο 41χρονος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι. Η προσπάθειά του ήταν δυνατή, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η αστοχία του προκάλεσε απογοήτευση τόσο στον ίδιο όσο και στο κοινό. Το 982ο γκολ της καριέρας του παρέμενε άπιαστο, με τον Πορτογάλο να έχει ακόμη μία ευκαιρία στο δεύτερο μέρος.

Νέα χαμένη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε καλύτερα για τον Ρονάλντο. Στο 48ο λεπτό, ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ βρέθηκε μπροστά σε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, αλλά αστόχησε προ κενής εστίας.

Έτσι, δεν κατάφερε να προσθέσει το 982ο γκολ στο ενεργητικό του και να μειώσει κι άλλο την απόσταση από τον μεγάλο στόχο των 1.000 τερμάτων.

Ο Ζοάο Φέλιξ έκρινε το παιχνίδι

Η Αλ Νασρ δεν πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες του Ρονάλντο. Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου επικράτησε με 1-0 της ΝΕΟΜ, χάρη στο γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο 61ο λεπτό.

Ο Πορτογάλος σκόραρε μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδο του Γιώργου Μασούρα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για σχεδόν 40 λεπτά στην αναμέτρηση και δέχθηκε μία κίτρινη κάρτα. Η ομάδα του, ωστόσο, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 1-0.

Πηγή Βίντεο: X – Ataque Futbolero