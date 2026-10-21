Καλλιτεχνική κολύμβηση: «Έρχεται» το Παγκόσμιο παίδων-κορασίδων το 2029

Το μέλλον της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αναδειχθεί, για ακόμη μια φορά, στην Ελλάδα. Η χώρα μας θα φιλοξενήσει, για 2η φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, το παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση της World Aquatics, στην οποία θα συμμετέχουν κορίτσια ηλικίας 13-15 ετών και αγόρια 13-16 ετών. Η διοργάνωση είχε διεξαχθεί το 2025 με μεγάλη επιτυχία στο ΟΑΚΑ από η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Η Ελλάδα κάθε χρόνο παίρνει το χρίσμα για κορυφαία ραντεβού, όπως το World Aquatics Water Polo Men’s and Women’s World Cup Final, που θα γίνει στις 24-28 Φεβρουαρίου 2027 στο ΟΑΚΑ.

Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η Αθήνα είναι μια πόλη που ζει και αναπνέει για τα αθλήματα του υγρού στίβου. Με τόσες αξέχαστες αναμνήσεις να έχουν δημιουργηθεί από την τελευταία φορά που φιλοξενήσαμε αυτή τη διοργάνωση, το 2025, είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε ξανά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης παίδων-κορασίδων. Ανυπομονούμε να δούμε τα αστέρια του αύριο να μπαίνουν στο νερό.»

Η αντίστοιχη διοργάνωση το 2027 θα γίνει στο Κάλγκαρι του Καναδά, στις 18-22 Αυγούστου.