Ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο. Οι αναφορές συνδέουν την υπόθεση με έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα για καταγγελίες που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.Η δικογραφία αφορά κακούργημα και η υπόθεση προέκυψε έπειτα από μαρτυρίες, καταγγελίες και προσκόμιση γραπτών μηνυμάτων από παράγοντες και διαιτητές.

Συνολικά εκδόθηκαν έξι εντάλματα με εντολή του αθλητικού εισαγγελέα, ο οποίος εδώ και καιρό ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ μετά από καταγγελίες που είχαν γίνει, και αφορούσαν χειραγώγηση αγώνων.Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και συνεργάτες του αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από τακτικό ανακριτή μετά από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα με αφορμή καταγγελίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες αφορούν δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, σε βαθμό κακουργήματος.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για υπόθεση στημένων αγώνων στο μπάσκετ την τελευταία πενταετία, μεταξύ αυτών και της Α1 κατηγορίας.Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα, ο οποίος έχει λάβει εδώ και αρκετούς μήνες μαρτυρικές καταθέσεις.Σε έρευνες που έγιναν φέρεται να βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε εμπλεκόμενους, που δεν δικαιολογούνται.