Πόλο: Απόλλων Σμύρνης και Βουλιαγμένη στη μάχη του Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης και η Βουλιαγμένη ρίχνονται από σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου στη μάχη του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, με στόχο την πρόκριση στη φάση των ομίλων.

Ο Απόλλων φιλοξενεί στο Σεράφειο τον Β΄ προκριματικό όμιλο, ενώ ο ΝΟΒ αγωνίζεται στη Νάπολη για τον Δ΄ όμιλο.

Στο Σεράφειο ο Απόλλων

Ο Απόλλων Σμύρνης συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε προκριματικό όμιλο του Euro Cup. Η ομάδα του Τεό Λοράντου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Ντούισμπουργκ, την Παρτιζάν Βελιγραδίου, τη Σαβόνα και τη Σίντεζ Καζάν.

Η πρεμιέρα είναι σήμερα στις 19:15 απέναντι στη Ντούισμπουργκ. Αύριο στις 21:15 ακολουθεί το παιχνίδι με την Παρτιζάν, ενώ το Σάββατο στις 21:00 ο Απόλλων αντιμετωπίζει τη Σαβόνα. Οι υποχρεώσεις του ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 11:30 κόντρα στη Σίντεζ Καζάν.

Στον όμιλο του Απόλλωνα προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες.

Δύσκολη αποστολή για τη Βουλιαγμένη

Η νεανική Βουλιαγμένη αγωνίζεται στον Δ΄ όμιλο, που φιλοξενείται στη Νάπολη. Πρώτος αντίπαλος είναι η Μπαρτσελόνα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 19:00.

Το Σάββατο στις 21:00 ο ΝΟΒ θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Βουκουρεστίου και την Κυριακή στις 13:00 την οικοδέσποινα Ποζίλιπο Νάπολι. Από τον συγκεκριμένο όμιλο παίρνουν την πρόκριση οι δύο πρώτες ομάδες.

Η συνέχεια του Euro Cup

Οι υπόλοιποι τέσσερις προκριματικοί όμιλοι διεξάγονται επίσης το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου σε Γαλλία, Σερβία και Μαυροβούνιο.

Στη φάση των ομίλων θα περάσουν οι τρεις πρώτοι από τον όμιλο του Απόλλωνα και οι δύο πρώτοι από τους υπόλοιπους τέσσερις ομίλους.

Τη 16άδα συμπληρώνουν οι πέντε ομάδες που αποκλείστηκαν στα προκριματικά του Champions League. Οι ομάδες που δεν θα προκριθούν από τα προκριματικά του Euro Cup συνεχίζουν στον Β΄ προκριματικό γύρο του Conference Cup.