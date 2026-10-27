Παραμιλάνε με το “κάρφωμα” του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεχώρισε στην αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Ντάλας Μάβερικς, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Greek Freak απογειώθηκε μπροστά στον Ντάνιελ Γκάφορντ, με το NBA να χαρακτηρίζει τη φάση «τρελή». Ωστόσο, η εμφάνιση αυτή δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την τέταρτη διαδοχική ήττα των Χιτ στη νέα σεζόν, με 109-113.

Η φάση που ξεχώρισε στο NBA

Ο Αντετοκούνμπο πήρε την μπάλα περίπου στη μέση του γηπέδου και ξεκίνησε την επίθεσή του προς το καλάθι των Μάβερικς. Ο Ντάνιελ Γκάφορντ προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει το κάρφωμα του Έλληνα σταρ.

Ο Γιαννης πέρασε πάνω από τον αντίπαλό του και τον έκανε «πόστερ», όπως αποκαλούν οι Αμερικανοί τέτοιες θεαματικές φάσεις.

Η ανατροπή και η τέταρτη ήττα των Χιτ

Παρά τη θεαματική φάση του Αντετοκούνμπο, οι Χιτ δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στην εντός έδρας αναμέτρηση με τους Μάβερικς.

Το Μαϊάμι προηγήθηκε με 90-84 στις αρχές της τέταρτης περιόδου, αλλά ο Κούπερ Φλαγκ ανέλαβε δράση στο φινάλε. Ο νεαρός άσος σημείωσε 12 από τους συνολικά 29 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και οδήγησε το Ντάλας στη νίκη με 113-109.

Έτσι, οι Χιτ γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους στη φετινή σεζόν, παρά την προσπάθεια του Αντετοκούνμπο να δώσει ώθηση στην ομάδα του με μία από τις πιο θεαματικές φάσεις της αναμέτρησης.

Πηγή Βίντεο: Χ – ΝΒΑ