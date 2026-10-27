Euroleague: Διπλή δοκιμασία για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν μπροστά τους δύο αγώνες σε τρεις ημέρες στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο απόψε, στις 21:15, στο Telekom Center Athens, για την 8η αγωνιστική. Αύριο, στις 19:30, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.

Η 9η αγωνιστική ακολουθεί την Παρασκευή, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο.

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Στόχος η νίκη στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην 8η αγωνιστική με ρεκόρ 6-1 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τη Φενερμπαχτσέ. Αντίθετα, η Αρμάνι Μιλάνο έχει μόλις μία νίκη σε επτά αγώνες και ισοβαθμεί με την Παρί και την Μπασκόνια στην τελευταία θέση.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν συμμετείχε στην προπόνηση της παραμονής του αγώνα και δεν υπολογίζεται. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε την ιταλική ομάδα ποιοτική και επισήμανε ότι προέρχεται από ντέρμπι στο ιταλικό πρωτάθλημα, ζητώντας αυξημένη προσοχή από τους παίκτες του.

Η αμυντική εικόνα των δύο ομάδων παρουσιάζει μεγάλη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός δέχεται κατά μέσο όρο 73,9 πόντους, ενώ η Αρμάνι 92,6. Οι «πράσινοι» έχουν επίσης υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα κατά 9,6%, ενώ η ιταλική ομάδα υπερέχει κατά 11,6% στις βολές. Στα αμυντικά ριμπάουντ υπερέχει ο Παναθηναϊκός, ενώ στα επιθετικά υπάρχει μικρό προβάδισμα της Αρμάνι.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Την Παρασκευή (30/10), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στην Τουρκία στις 19:30, αναζητώντας τη νίκη εκτός έδρας. Στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena.

Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο, διαιτητές θα είναι οι Κάρλος Κορτές από την Ισπανία, Αρτούρας Σούκις από τη Λιθουανία και Άνι Πάντερ από τη Γερμανία.